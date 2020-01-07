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Гибель Сулеймани ,  
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Помощник Трампа назвал причину убийства генерала Сулеймани
Убийство иранского военачальника было необходимо для предотвращения агрессии со стороны Тегерана, заявил Роберт О’Брайен. По его словам, Сулеймани планировал атаки на американских военных и дипломатов
Роберт О'Брайен (Фото: Aijaz Rahi / AP)

Иранский генерал Касем Сулеймани, погибший в результате авиаудара США в Багдаде, готовился «убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни». Об этом со ссылкой на разведданные в эфире Fox News сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Ранее о том, что Сулеймани находился в Багдаде с целью проведения операций, которые «потенциально могли привести к гибели еще большего количества американцев», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

О'Брайен подтвердил позицию администрации. По его словам, Сулеймани путешествовал в Дамаск, Бейрут и Багдад, чтобы связаться с людьми с целью «напасть на американские объекты, в которых находились дипломаты, солдаты, моряки, летчики, морские пехотинцы, береговая охрана». Убийство генерала было необходимо для предотвращения иранской агрессии, утверждает помощник президента.

6 января старший советник президента США Келлиэнн Конуэй допустила, что Белый дом может рассекретить разведывательные данные об угрозах, которые исходили от Сулеймани. Обнародовать эту информацию американского лидера Дональда Трампа призвали сенаторы-демократы.

Белый дом допустил рассекречивание данных об угрозах со стороны Сулеймани
Политика

Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Как сообщили в Пентагоне, операция была проведена по приказу Трампа, который назвал иранского военачальника «террористом номер один».

Позднее The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Трамп отдал приказ об убийстве Сулеймани вопреки данным разведки. Они показали, что нападений на американских военных, которые, по мнению Вашингтона, планировал генерал, можно было избежать, а в его поездках в Сирию, Ливан и Ирак «не было ничего необычного».

В Тегеране убийство Сулеймани назвали «актом международного терроризма», сравнили его с вооруженным нападением на Иран и пообещали Вашингтону пропорциональный ответ.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Касем Сулеймани, Белый дом
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