Трамп заявил об отступившем Иране

Обращаясь к населению США в прямом эфире, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран отступил в конфликте с США. Это хорошо для мира, добавил президент.

Страны мира слишком долго мирились с поведением Ирана, «эти дни прошли», считает он. Иран стремится получить ядерное оружие, это угроза всему миру, но Тегеран такое оружие не получит, добавил президент США.

Вашингтон рассматривает возможные варианты реакции на действия Ирана, включая дополнительные экономические санкции, рассказал Трамп. Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе.

Тегеран должен отказаться от этой программы и прекратить поддерживать терроризм, также сказал Трамп.

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