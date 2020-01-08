Трамп заявил об отсутствии жертв среди американцев после атаки Ирана

Американские военные не пострадали при атаке Ирана на авиабазы в Ираке, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обращаясь к населению страны в прямом эфире.

«Мы не понесли никаких потерь. Все наши солдаты в безопасности, а нашим военным базам был нанесен лишь минимальный ущерб», — заявил глава государства.

8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. В Пентагоне сообщили, что обстрелам подверглись как минимум два объекта: аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад. Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что в общей сложности Иран выпустил 15 ракет. По данным Reuters, Тегеран запустил 22 ракеты.

В Иране назвали атаки ответом на убийство генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США в ночь на 3 января. Верховный лидер страны Али Хаменеи пообещал «суровую месть» Вашингтону в ответ на убийство военачальника.