Кремль ответил на предложение США вернуть Россию в мировую экономику
Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Комментируя статью WSJ о предложениях США по возвращению России в мировую экономику, он отметил, что Кремль не занимается «мегафонным обсуждением каких-то планов».
«Мы заинтересованы в притоке зарубежных инвестиций. Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов», — сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что какие-то инвесторы ушли из России, но их место «было моментально занято» другими.
О том, что Соединенные Штаты в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на два источника. По ее данным, европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, отнеслись к ним скептически и заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать некоторые предложения США всерьез.
В начале декабря президент Владимир Путин в интервью India Today рассказывал, что американские компании после ухода из России направляли в Москву письма с просьбами не забывать о них. По его словам, они хотят снова инвестировать в Россию и работать с ней, но ждут окончания конфликта на Украине.
Путин в сентябре уже делал аналогичное заявление. Россия при этом остается открытой — кто хочет, пусть возвращается, «исходя из текущих условий», добавил он.
Ряд зарубежных компаний ушел с российского рынка после начала военной операции на Украине. По состоянию на конец 2024 года российский рынок покинули 62% западных компаний, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании Kept. Наиболее часто решения об уходе из России принимали компании из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.
Дискуссия о перспективах возвращения иностранного бизнеса активизировалась на фоне возобновления диалога России и США в начале 2025 года. Путин поручил правительству разработать «максимально прозрачную» процедуру для согласования возвращения в Россию ранее ушедших компаний. По его словам, компании, продавшие бизнес в России с дисконтом, не должны при возвращении выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Премьер Михаил Мишустин при этом отмечал, что по каждой компании индивидуально будет «принимать решения специальная комиссия».
