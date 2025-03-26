Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Западные компании смогут вернуться в Россию, но для этого есть несколько условий, их назвал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме. Трансляция шла во «Вконтакте». По его словам, по каждой компании индивидуально будет «принимать решения специальная комиссия».
«Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сообщил премьер.
Кроме того, смогут вернуться зарубежные фирмы, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Также он отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.
Он пообещал, что Россия «без сомнения» будет принимать протекционистские меры в отношении отечественных компаний и будет руководствоваться национальными интересами.
Обсуждение возможного возвращения в Россию ушедших после начала конфликта на Украине зарубежных компаний активизировалось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона, начавшихся в феврале. Президент Владимир Путин 14 марта заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров».
18 марта глава государства распорядился разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок. Он отметил, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.
Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.
Российские власти также отмечали, что иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, поскольку на рынке их заместил бизнес из других стран. Также одним из условий возвращения называлось снятие санкций.
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