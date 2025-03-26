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Война санкций ,  
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Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Мишустин: в Россию смогут вернуться компании, которые ушли под давлением властей
Сюжет
Война санкций
Вернуться в Россию прежде всего смогут компании, которые продолжали деятельность через свои «дочки», а также ушедшие «под давлением правительств», заявил Мишустин. Решение примет специальная комиссия
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Западные компании смогут вернуться в Россию, но для этого есть несколько условий, их назвал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме. Трансляция шла во «Вконтакте». По его словам, по каждой компании индивидуально будет «принимать решения специальная комиссия».

«Прежде всего, рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сообщил премьер.

Кроме того, смогут вернуться зарубежные фирмы, ушедшие «под давлением правительств», но сохранившие «рабочие места, контакты, технологии» и возможность за собой вернуться. Также он отметил, что будет приветствоваться возвращение компаний, обладающих уникальными компетенциями, но с соблюдением требований по локализации и инвестициям.

Он пообещал, что Россия «без сомнения» будет принимать протекционистские меры в отношении отечественных компаний и будет руководствоваться национальными интересами.

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Обсуждение возможного возвращения в Россию ушедших после начала конфликта на Украине зарубежных компаний активизировалось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона, начавшихся в феврале. Президент Владимир Путин 14 марта заявил, что Россия уже ведет переговоры о возвращении ряда иностранных компаний на российский рынок. По его словам, обсуждения ведутся «в закрытом пока режиме» и по инициативе «некоторых наших партнеров».

18 марта глава государства распорядился разработать порядок возвращения зарубежных компаний на российский рынок. Он отметил, что некоторые из них продали бизнес с дисконтом, но при возвращении не должны выкупить его обратно по такой же небольшой стоимости.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.

Российские власти также отмечали, что иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, поскольку на рынке их заместил бизнес из других стран. Также одним из условий возвращения называлось снятие санкций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Мишустин уход с рынка возвращение в Россию иностранные компании
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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