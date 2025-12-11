FT узнала об убранном из мирного плана требовании к России

США продвигают аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Министр армии Дрисколл в ходе поездки в Киев обещал создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» вдоль восточной линии фронта

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Последняя версия мирного плана США не предусматривает вывода российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны, сообщил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник. Изначально мирный план Трампа из 28 пунктов включал предложение создать «нейтральную демилитаризованную буферную зону» после вывода украинских войск из Донбасса.

Газета называет территориальный вопрос серьезным препятствием, способным сорвать мирную сделку. Россия и США требуют, чтобы Киев полностью вывел войска из Донбасса. Чиновники администрации Дональда Трампа, в частности специальный посланник президента США Стив Уиткофф, в последние недели настаивали на том, чтобы украинцы согласились на «обмен территориями», который они считают неизбежной частью любой мирной сделки между Киевом и Москвой, рассказали несколько источников.

По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, Уиткофф, который в этом году шесть раз лично встречался с президентом России Владимиром Путиным, «одержим» идеей о том, что если Киев согласится уступить оставшиеся 25% территорий Донбасса, то это позволит достичь справедливого мира и избежать затяжных боев. Трамп считает, что у Украины нет подходящих карт на руках и что она потеряет гораздо больше в боях в следующем году, если откажется от, по его мнению, разумных территориальных уступок уже сейчас.

Министр армии США Дэн Дрисколл, приезжавший в Киев, говорил, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Киеву в рамках мирной сделки, создав «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» вдоль восточной линии фронта. «Мы предоставим самую мощную линию из всех в мире», — утверждал, по словам нескольких европейских послов, Дрисколл.

Украинские чиновники, участвующие в переговорах, заявили, что США продвигают аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Однако, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского, это ведет не к прочному миру, а к замороженному конфликту, пишет FT.

По информации журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, текущая версия мирного плана предусматривает следующее: обмен территориями, параметры которого пока обсуждаются;

создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения по примеру Корейского полуострова;

переход Запорожской АЭС под контроль США;

гарантии безопасности для Украины от США по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора, ратифицированные конгрессом, а также отдельные соглашения с европейскими странами;

возможные ограничения на численность украинской армии (Киев против их закрепления в Конституции); рассматривается возможность создания дополнительных сил вроде Национальной гвардии;

вступление Украины в Европейский союз в 2027 году;

возможное увеличение компенсаций республике за счет замороженных активов России более первоначально предложенных $100 млрд.

Трамп 9 декабря сообщил, что американская делегация недавно передала Украине обновленный вариант мирных предложений, и призвал украинского коллегу «начать шевелиться». Он предложил ему согласиться на условия, поскольку тот «проигрывает».

По данным FT, Трамп отвел Зеленскому «несколько дней» на ответ. Глава Белого дома рассчитывает заключить соглашение к католическому Рождеству — 25 декабря.

10 декабря корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщил, что Украина направила США свой ответ на последний вариант мирного плана.

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги встречи с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил в интервью индийским журналистам, что достичь консенсуса по мирному плану — непростая задача. По его словам, американская сторона разделила план на четыре пакета и предложила обсуждать каждый пункт отдельно. «То, что нам привезли американцы сейчас, этого мы пока не видели, поэтому нам пришлось пройтись практически по каждому пункту, поэтому это заняло столько времени», — сказал Путин.