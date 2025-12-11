 Перейти к основному контенту
Бельгия потребовала дополнительной защиты от ответных мер России

Politico: Бельгия потребовала денежного буфера в счет прибыли от активов России
Сюжет
Война санкций
Бельгия настаивает на создании в случае ответных мер России денежного буфера за счет сверхприбыли, которую Euroclear получает в виде процентов от заблокированных российских активов. Он должен стать еще одной гарантией для Брюсселя
Штаб-квартира компании Euroclear
Штаб-квартира компании Euroclear (Фото: Yves Herman / Reuters)

Бельгия требует от ЕС создать дополнительный денежный буфер в случае ответных мер России на план использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Politico со ссылкой на документы.

Создание денежного резерва служит частью ряда поправок, которые бельгийское правительство хочет внести в предложение ЕК об использовании российских активов. Он будет финансироваться за счет сверхприбыли, получаемой Euroclear в виде процентов от заблокированных российских активов. В прошлом году эти поступления составили €4 млрд.

Буфер станет дополнением к финансовым гарантиям, которые страны ЕС предоставят Бельгии в рамках кредита в размере €210 млрд. Их задача — защитить Брюссель от необходимости единолично возвращать всю сумму, если Россия добьется возмещения изъятых активов.

Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС
Политика
Антониу Кошта

В настоящее время основная сверхприбыль направляется на Украину для погашения кредита в размере €45 млрд, предоставленного странами G7. Euroclear оставляет 10% для покрытия юридических рисков.

Бельгийский премьер Барт Де Вевер считает, что страна не должна нести риски от использования активов России в одиночку. Против плана ЕС потратить замороженные российские активы на помощь Киев выступает и Euroclear, где хранится большинство этих средств. Депозитарий, в частности, боится потерять свои активы в России на €16 млрд в случае ответных мер Москвы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС, предупреждал о «страновой» и личной юридической ответственности в случае изъятия активов. По его словам, никто не хочет брать на себя ответственность за такой шаг, но «деньги очень хотят». Этих средств хватит еще на пару лет поддержки Украины, считает Песков. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что ЕС хочет использовать российские валютные резервы, так как «у них не остается других источников для финансирования этой войны».

