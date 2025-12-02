В Кремле оценили шанс непарламентских партий попасть в Госдуму

Пятипроцентный барьер есть шанс пройти у партии пенсионеров, а также у «Родины», считает глава управления мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. «Яблоко» могло бы иметь шансы, но не видно лидеров, сказал он

Александр Харичев (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Начальник президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев в число факторов, влияющих на предстоящую кампанию по выборам в Госдуму (они пройдут в сентябре 2026 года), включил военную операцию и экономическую ситуацию.

«Безусловно, многое будет зависеть и в программах, и в проектах, и в стиле предвыборной агитации партий от того, закончится ли специальная военная операция, как закончится, закончится сразу или будут этапы окончания», — сказал он в ходе девятого конгресса Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) в Центре международной торговли. По его мнению, многое будет зависеть и от того, будут действовать санкции или нет, а также как будет справляться с ними экономика.

Как новацию выделил он и новую информационно-коммуникационную реальность, в том числе искусственный интеллект. По словам Харичева, будущим летом и осенью будет совершенно другая «информационно-коммуникационная среда» по сравнению с тем, что была пять лет назад.

Оценивая перспективы непарламентских партий на выборах в Госдуму, Харичев допустил, что пятипроцентный барьер есть шанс пройти у Российской партии пенсионеров, а также у «Родины» на фоне «роста патриотических настроений»: «Вот эти две партии, пожалуй, могут попробовать приблизиться к барьеру, который есть».

Рассуждая о перспективах «Яблока», Харичев заявил, что «Яблоко» «радикализировалось» и из-за этого ряд лидеров партии попали в списки иноагентов. По его оценке, демократическая ниша «Новыми людьми» до конца не закрыта. «Думаю, что «Яблоко» могло бы иметь шансы, но на сегодня не видно лидеров, которые могли бы повести за собой партию», — резюмировал Харичев.

Тема военного конфликта на Украине звучала и в других выступлениях на конференции. Так, глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что в его структуре выделили четыре сценария, которые могут реализоваться в будущем году: мир и развитие, базовый, негативный, парадоксальный. Первый — это завершение конфликта и ощутимый экономический подъем. Реализация второго, базового, предусматривает, что военные действия продолжаются (возможно, с переговорами), но экономика получает импульсы к росту. Негативный предполагает, что военные действия продолжаются, а в экономике темпы роста сходят на нет. Парадоксальный характеризуется тем, что конфликт завершается, но экономика не получает дополнительных стимулов к росту.

Политконсультант Евгений Минченко в качестве рисков будущей кампании перечислил удары по критической инфраструктуре и теракты; полномасштабный конфликт с НАТО; кризис ожиданий после окончания военного конфликта; «проседание экономики»; «новые способы изъятия денег у населения»; «кризис частной собственности» (она не гарантирована ни для «топов», ни для простых людей); риски в судебно-правовой системе; разрушение привычной ткани быта; деморализация регионального бизнеса и бюрократии в результате активности силовиков.