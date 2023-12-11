Британия создаст службу по контролю за соблюдением санкций против России

Подразделение будет следить за компаниями, которые в том числе экспортируют подсанкционные товары через третьи страны. Ранее более ста британских предприятий признались, что не соблюдают санкции. Россия считает меры незаконными

Правительство Великобритании учредит Управление по осуществлению торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) — подразделение, которое будет контролировать, как компании соблюдают ограничительные меры, введенные в том числе против России. Об этом объявила министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани.

Служба будет расследовать возможные нарушения санкций, назначать штрафы и при необходимости передавать уголовные дела на рассмотрение в британское Управление по налоговым и таможенным сборам. Ее деятельность среди прочего будет направлена против компаний, которые могут обходить ограничения, отправляя подсанкционные товары через третьи страны.

Создание OTSI должно «послать четкий сигнал нарушителям о том, что спрятаться негде», заявила Гани. Подразделение запустят в начала 2024 года, оно будет работать вместе с Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI), которое было основано в 2016 году.

По состоянию на май 2023 года 127 британских компаний добровольно сообщили властям, что не соблюдают антироссийские санкции, писала Financial Times со ссылкой на Минцифры страны. Газета отметила, что за добровольное признание и сотрудничество со следствием наказание могут смягчить.

С начала военных действий на Украине Лондон принял несколько жестких пакетов санкций против Москвы. В рамках последнего раунда, введенного в начале декабря, под ограничения попали 45 российских физических и юридических лиц, в том числе Ян Петровский, более известный под именем Воислав Торден, — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Тогда же Лондон пообещал меры против иностранных компаний, которые занимаются военными поставками в Россию.

Власти России считают санкции стран Запада незаконными и неэффективными; президент Владимир Путин считает, что экономика страны оправилась от ограничений. По его словам, Москва смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран».