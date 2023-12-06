Британия ввела санкции против ДШРГ «Русич»
Великобритания добавила в санкционные списки 45 российских физических и юридических лиц, а также одну белорусскую компанию, сообщается на сайте правительства королевства.
В частности, с ограничениями столкнулась витебская Design Bureau «Display».
Из российских физлиц и компаний в список попали:
- Ян Петровский, более известный под именем Воислав Торден, — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», задержанный в Финляндии;
- авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», генеральный директор «Союза» Василий Критский, а также генеральный конструктор Мкртич Окроян, члены его семьи и связанные с ними лица (на сайте предприятия сказано, что «Союз» занимается разработкой газотурбинных приводов для электрогенераторов, газоперекачивающих насосов (СПГ) и энергоустановок, а также «разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-ракет, спутников в космос по аналогии Starlink SpaceX»);
- научно-производственное предприятие «Радар ммс» — разработчик радиоэлектронных систем и комплексов;
- Воткинский завод (производит оборудование для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики и т.д.);
- бывший совладелец «Еврохима» Дмитрий Стрежнев;
- «Радиотехкомплект» (поставки электронных компонентов);
- АО «РАТЕП» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).
«Сегодняшние санкции направлены на борьбу с неоднократными попытками России обойти [ограничения] и компенсировать очевидное воздействие санкций Великобритании», — говорится в заявлении правительства.
Под санкции попали также четыре компании из ОАЭ, помогающие России обходить ограничения в отношении российской нефти.
Власти России считают санкции стран Запада незаконными.