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Война санкций ,  
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Британия ввела санкции против ДШРГ «Русич»

Британия ввела санкции против 45 компаний и лиц из России и фирмы из Белоруссии
Сюжет
Война санкций
Под санкции попал в том числе Ян Петровский, более известный под именем Воислав Торден, — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич»
Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании в Лондоне (Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости)

Великобритания добавила в санкционные списки 45 российских физических и юридических лиц, а также одну белорусскую компанию, сообщается на сайте правительства королевства.

В частности, с ограничениями столкнулась витебская Design Bureau «Display».

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Из российских физлиц и компаний в список попали:

  • Ян Петровский, более известный под именем Воислав Торден, — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», задержанный в Финляндии;
  • авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», генеральный директор «Союза» Василий Критский, а также генеральный конструктор Мкртич Окроян, члены его семьи и связанные с ними лица (на сайте предприятия сказано, что «Союз» занимается разработкой газотурбинных приводов для электрогенераторов, газоперекачивающих насосов (СПГ) и энергоустановок, а также «разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-ракет, спутников в космос по аналогии Starlink SpaceX»);
  • научно-производственное предприятие «Радар ммс» — разработчик радиоэлектронных систем и комплексов;
  • Воткинский завод (производит оборудование для нефтегазовой отрасли, атомной энергетики и т.д.);
  • бывший совладелец «Еврохима» Дмитрий Стрежнев;
  • «Радиотехкомплект» (поставки электронных компонентов);
  • АО «РАТЕП» (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

«Сегодняшние санкции направлены на борьбу с неоднократными попытками России обойти [ограничения] и компенсировать очевидное воздействие санкций Великобритании», — говорится в заявлении правительства.

Под санкции попали также четыре компании из ОАЭ, помогающие России обходить ограничения в отношении российской нефти.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания санкции

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