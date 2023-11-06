Больше 100 компаний Британии признались в нарушении санкций против России

FT: более 100 компаний в Британии признались в нарушении санкций против России

По состоянию на май 127 британских компаний добровольно сообщили властям о нарушении ими санкций. За добровольное признание и сотрудничество со следствием им могут смягчить наказание, пишет FT

Фото: Bernhard Classen / imagebroker.com / Global Look Press

Более 100 британских компаний признались властям Великобритании в нарушении санкций против России, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на ответ Минфина страны.

С запросом в министерство обратилась юридическая фирма Pinsent Masons. Партнер фирмы Стейси Кин, занимающаяся финансовыми преступлениями, посоветовала компаниям подумать над признанием в нарушении ограничений для смягчения наказания. За это им грозит от предупреждения до штрафов и вплоть до уголовного преследования.

По состоянию на 17 мая, как следует из ответа ведомства на запрос, 127 компаний добровольно сообщили о нарушении ими санкций. За добровольное признание и сотрудничество со следствием наказание может быть менее суровым, указывает издание.

Собеседник FT, близкий к британскому офису по реализации финансовых санкций (OFSI), отметил, что власти не пытаются «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимают во внимание смягчающие обстоятельства.

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года под санкции Великобритании попало более 1600 российских граждан и компаний.

На прошлой неделе новый пакет санкций против России анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, 12-й по счету пакет будет включать новые ограничения на экспорт и импорт и ужесточит потолок цен на нефть. В октябре она называла одним из его основных пунктов запрет на импорт в страны Евросоюза российских алмазов. Как писало издание Politico, Еврокомиссия на этой неделе должна направить предложение по санкциям странам ЕС, а обсуждение может продлиться «от одной недели до конца года».

По данным Bloomberg, Брюссель обдумывает возможность ограничения экспорта и импорта на $5,3 млрд. Новые санкции могут коснуться сварочных аппаратов, химикатов, технологий, применяемых в оборонном секторе, металлов и алюминиевых изделий. Кроме того, под них могут попасть 100 физических и около 40 юридических лиц. Дополнительные санкции также рассматриваются для компаний, которые помогают обходить ограничения.

Издание EUobserver сообщало, что Литва предложила запретить экспорт в Россию кнопок, швейных игл и спиц для вязания.

Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны «доходят до абсурда», предлагая в том числе запретить ввоз в Россию отверток и иголок. «Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — говорил он.

Замглавы МИДа Александр Грушко оценивал общие потери ЕС от санкций и сворачивания экономический деятельности примерно в $1,5 трлн.