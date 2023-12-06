Британия введет санкции против иностранных поставщиков из-за России

В преддверии визита нового главы британского МИДа Кэмерона в Вашингтон Лондон анонсировал санкции против иностранных «военных поставщиков», которые занимаются экспортом в Россию. Москва считает санкции нелегитимными

Дэвид Кэмерон (Фото: Dan Kitwood / Reuters)

Великобритания в среду, 6 декабря, введет санкции против ряда компаний, которые осуществляют военные поставки в Россию, говорится в сообщении на сайте британского правительства. В нем анонсируется визит нового главы МИДа Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон.

«Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, входят в число десятков лиц и групп, к которым будут применены санкции», — сказано в публикации.

Кроме того, Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине на сумму £29 млн. Всего Лондон выделил на военную, гуманитарную и экономическую помощь Киеву £9,3 млрд. Россия осуждает военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Это первый визит Кэмерона за рубеж в качестве главы Форин-офиса. Отмечается, что поездка в США призвана «подтвердить как прочность отношений Великобритании с ее ближайшим стратегическим союзником, так и нашу неизменную поддержку Украины».

Российские власти называли западные санкции незаконными, неэффективными и требовали их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования», — признавал президент Владимир Путин.

В Кремле говорили, что антироссийские санкции не работают как предполагалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков описал реакцию России на ограничения пословицей про мужика и гром. «Мы, как всегда, ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — сказал он.