Президент Финляндии высказался за продолжение сотрудничества с Россией

По словам финского лидера, Россия и Финляндия должны вместе работать, но доверие между странами нужно восстановить. С Путиным Ниинистё последний раз общался полгода назад

Саули Ниинистё (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Россия и Финляндия должны продолжать сотрудничество, поскольку страны имеют протяженную общую государственную границу, заявил финский президент Саули Ниинистё радио Yle.

По его словам, страны должны работать вместе, но нужно время для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки.

«Контактов не было с мая. [Они бы были], если бы было желание, но сейчас нет темы для обсуждения», — сказал Ниинистё, отвечая на вопрос об отношении к российскому коллеге Владимиру Путину.

Финляндия, как член ЕС, присоединилась к антироссийским санкциям. Однако до весны этого года страна не входила в другое объединение западных стран — НАТО. Хельсинки прежде придерживались политики военного нейтралитета, но в мае государство подало заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Тоже самое сделала и Швеция, тоже ранее нейтральная. Обе страны уже получили статус приглашенных в блок государств.

В финском МИДе главной причиной решения вступить в НАТО назвали изменение «реалий безопасности в Европе» с началом российской спецоперации на Украине. Кроме того, «ядерные угрозы Москвы» заставили Хельсинки задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку, заявили в дипведомстве.

Последний разговор Путина и Ниинистё касался именно темы вступления страны в НАТО. Российский президент тогда назвал ошибочным отказ Хельсинки «от традиционной политики военного нейтралитета», «поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует». Ниинистё рассказал, что дискуссия с Путиным была «очень спокойной и хладнокровной».

Позднее Путин отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не создает для России «непосредственной угрозы», однако расширение на этих территориях военной инфраструктуры вызовет «ответную реакцию» Москвы.