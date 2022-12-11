Эрдоган предложил начать экспорт другой продукции по зерновому коридору

Эрдоган отметил, что по зерновому коридору уже вывезено более 13 млн т зерна нуждающимся странам, а маршрут теперь можно начать использовать для экспорта других товаров

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган сообщил о рекордном экспорте зерна по зерновому коридору и предложил использовать этот маршрут для иных товаров, сообщило «РИА Новости» в канцелярии турецкого лидера.

«Совместными усилиями была обеспечена доставка более 13 млн т зерна нуждающимся, и теперь постепенно можно начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров в рамках зернового коридора», — передала канцелярия слова Эрдогана.

Кроме этого, лидеры России и Турции обсудили двусторонние связи, борьбу с терроризмом, региональные и энергетические вопросы, следует из сообщения канцелярии.

22 июля в Стамбуле Россия и Украина подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов (Одесса, Черноморск и Южный). Согласно договоренности, суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору. Следить за погрузкой в портах будут представители Украины, Турции и ООН. Страны также договорились о создании четырехстороннего координационного центра, его задача — досмотр судов на выходе и входе в Черное море, чтобы на борту не провозились вооружения.



29 октября Россия приостановила свое участие в инициативе после атаки на суда в Севастополе, однако после гарантий со стороны Украины о неиспользовании коридора для ведения боевых действий вернулась в сделку. Киев после этого заявил, что не брал на себя новых обязательств по зерновой сделке. Тем не менее уже в середине ноября стороны продлили сделку еще на 120 дней.

Россия на протяжении действия зерновой инициативы неоднократно критиковала выполнение условий сделки. МИД указывал, что вторая часть соглашения — о снятии ограничений для российской сельхозпродукции — так и не была реализована. Путин также говорил, что вывозимое из портов Украины зерно практически не поставляется в бедные страны.

Эрдоган после этого предложил перерабатывать российское зерно в Турции и потом отправлять его в беднейшие страны.