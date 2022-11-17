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Эрдоган заявил, что зерно из России перед поставкой переработают в Турции

Эрдоган: российское зерно будут перерабатывать в Турции и отправлять в бедные страны
Зерно из России будет перерабатываться в Турции в муку и затем отправляться в бедные страны, заявил Эрдоган. О таком формате поставок он договорился с Путиным в начале ноября
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российское зерно будут поставлять в бедные страны, перед этим переработав в Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNNTurk.

«Если эта пшеница придет, превратится у нас в муку и будет отправлена таким образом, это серьезно облегчит жизнь [нуждающихся стран]», — сказал он.

Турецкий лидер рассказал о таком формате поставок, говоря о встрече с президентом США Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии. По словам Эрдогана, американский президент поблагодарил его за роль Турции в организации зернового коридора.

О договоренности с Россией обеспечить бесплатные поставки зерна в наименее развитые страны Эрдоган рассказал 4 ноября после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

За два дня до этого Путин говорил о возможности такого сценария. «Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он на совещании Совбеза.

В тот же день Россия возобновила участие в зерновой сделке, в рамках которой вывозится продовольствие из украинских портов. Москва приостановила свое участие в ней после атак на корабли в Севастополе, обвинив в этом Киев. Позже Украина дала гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий, что и стало условием для возвращения к соглашению России.

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17 ноября соглашения по вывозу зерна продлили на 120 дней, это подтвердили Киев, Анкара и ООН. Российская сторона официально не подтвердила достижение договоренности, однако Эрдоган заявил, что на продление сделки согласились все стороны, включая Москву. Турция и ООН выступают посредниками в сделке, Россия и Украина по отдельности подписали с ними соглашения в июле.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Киев внес предложение продлить соглашения на один год (ранее с таким же намерением выступала Турция) и расширить их на порт Николаева. Сейчас зерно вывозится из Одессы, Южного и Черноморска.

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зерно Реджеп Тайип Эрдоган
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