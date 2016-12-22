Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП

Госсекретарь по делам госслужбы при министерстве государственных счетов Франции Оливье Дюссо отметил, что правительство думает, как именно будет финансировать предложенные президентом Эмманюэлем Макроном экономические меры

Протестующие во Франции (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры для предотвращения протестов «желтых жилетов» обойдутся бюджету страны в €8-10 млрд. Об этом в эфире BFMTV заявил курирующий бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо.

«Мы находимся в процессе доработки и посмотрим, как профинансировать [объявленные экономические меры]», — сказал Дюссо.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к жителям страны сообщил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. Так, минимальный уровень зарплаты во Франции будет повышен с января будущего года на €100 в месяц (в среднем до €1300), власти отменят увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают менее €2 тыс. в месяц. Также без уплаты налогов будет производиться оплата всех сверхурочных работ, а премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, не будут облагаться сборами.

Объявление Макрона о новых экономических мерах произошло на фоне массовых протестов по всей стране, в которых участвуют граждане, одетые в «желтые жилеты» — таким образом они протестуют против роста цен на бензин.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал объявленный Макроном режим ЧП «ясным и сильным» ответом на «гнев» протестующих. По данным Кастанера, в акциях участвовали по меньшей мере 125 тыс. человек. Источники Europe1 в полиции сообщали, что с середины ноября правоохранители задержали около 4100 человек.

Макрон называл протесты «позором», однако впоследствии президент поручил премьер-министру Эдуарду Филлипу провести переговоры с демонстрантами. По итогам протестов французское правительство отложило введение новых налогов на бензин на полгода.

Центробанк Франции 10 декабря спрогнозировал замедление экономического роста в стране в конце 2018 года, рост составит лишь 0,2% (около $5,4 млрд). Из-за протестов французские ретейлеры потеряли около €1 млрд.