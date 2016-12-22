Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,41 66,19 EUR Нал. 76,90 75,27 USD Бирж. 66,64 +0,25 EUR Бирж. 75,67 -0,08 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 3527,90 -132,80 IMOEX 2396,84 -1,42% RTSI 1136,50 -1,85% Brent 61,17 -3,26% DJIA 24423,36 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП
Лента новостей
Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене 01:35, Экономика Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП 01:09, Политика Климкин предложил Совету ЕС ввести «креативные санкции» против России 01:04, Политика Как будут праздновать Рождество в Москве 00:57, РБК и Путешествие в Рождество Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное 00:42, Политика СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей 00:38, Общество Глава МВД прокомментировал введение чрезвычайного положения во Франции 00:14, Политика Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле 00:12, Политика Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова 00:02, Политика Абдулатипов — РБК: «В республике не было вора без куратора из Москвы» 00:00, Политика Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство 10 дек, 23:57, Технологии и медиа Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года 10 дек, 23:52, Политика Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу 10 дек, 23:23, Политика Представитель Мэй объяснил перенос голосования по Brexit в парламенте 10 дек, 23:07, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10 дек, 22:57, РБК и Huawei Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов» 10 дек, 22:38, Политика Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года 10 дек, 22:24, Фотогалерея  Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone 10 дек, 22:17, Технологии и медиа Филарет допустил отказ от участия в объединительном соборе на Украине 10 дек, 22:02, Политика СМИ анонсировали переход футболиста «Спартака» в клуб чемпионата Бразилии 10 дек, 21:43, Спорт В Москве вручили Премию РБК 2018 10 дек, 21:31, Свое дело Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета 10 дек, 20:54, Общество СПЧ назвал ошибкой отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой 10 дек, 20:44, Общество В Москве началось вручение Премии РБК 10 дек, 20:41, Свое дело СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая 10 дек, 20:33, Общество Защита Бутиной заявила о готовности сделки со следствием 10 дек, 20:15, Политика Революционная тройка: чего ждать от новых властей Армении 10 дек, 20:12, Политика Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 10 дек, 20:11, Политика
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП
Протесты во Франции, 01:09
0
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП
Госсекретарь по делам госслужбы при министерстве государственных счетов Франции Оливье Дюссо отметил, что правительство думает, как именно будет финансировать предложенные президентом Эмманюэлем Макроном экономические меры
Протестующие во Франции (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры для предотвращения протестов «желтых жилетов» обойдутся бюджету страны в €8-10 млрд. Об этом в эфире BFMTV заявил курирующий бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо.

«Мы находимся в процессе доработки и посмотрим, как профинансировать [объявленные экономические меры]», — сказал Дюссо.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к жителям страны сообщил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. Так, минимальный уровень зарплаты во Франции будет повышен с января будущего года на €100 в месяц (в среднем до €1300), власти отменят увеличение налога на соцобеспечение для пенсионеров, которые получают менее €2 тыс. в месяц. Также без уплаты налогов будет производиться оплата всех сверхурочных работ, а премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, не будут облагаться сборами.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Объявление Макрона о новых экономических мерах произошло на фоне массовых протестов по всей стране, в которых участвуют граждане, одетые в «желтые жилеты» — таким образом они протестуют против роста цен на бензин.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал объявленный Макроном режим ЧП «ясным и сильным» ответом на «гнев» протестующих. По данным Кастанера, в акциях участвовали по меньшей мере 125 тыс. человек. Источники Europe1 в полиции сообщали, что с середины ноября правоохранители задержали около 4100 человек.

Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное
Политика

Макрон называл протесты «позором», однако впоследствии президент поручил премьер-министру Эдуарду Филлипу провести переговоры с демонстрантами. По итогам протестов французское правительство отложило введение новых налогов на бензин на полгода.

Центробанк Франции 10 декабря спрогнозировал замедление экономического роста в стране в конце 2018 года, рост составит лишь 0,2% (около $5,4 млрд). Из-за протестов французские ретейлеры потеряли около €1 млрд.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Франция , Эмманюэль Макрон , расходы
Главное
Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное Политика
Материалы по теме
Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов» Политика
Глава МВД прокомментировал введение чрезвычайного положения во Франции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter