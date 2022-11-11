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Война санкций ,  
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Прокуратура Норвегии обвинила Андрея Якунина в нарушении режима санкций

Прокуратура Норвегии обвинила Андрея Якунина в нарушении Закона о санкциях за запуск дрона
Андрей Якунин
Андрей Якунин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Норвежская прокуратура обвинила соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management, сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея, в нарушении Закона о санкциях, запрещающего россиянам использовать беспилотники на территории королевства, передает Nordlys.

В обвинительном заключении сказано, что Якунин находился на Шпицбергене с 3 августа по 6 сентября 2022 года и неоднократно использовал дрон. Суд над бизнесменом состоится 29 ноября.

Якунина-младшего, имеющего и британское, и российское гражданство, задержали 17 октября в норвежском городе Хаммерфест за использование дронов на острове Шпицберген. Его обвинили в нарушении санкционного законодательства: Норвегия запретила россиянам поднимать дроны над своей территорией.

Защита Якунина считает его нахождение под стражей необоснованным и изучает, не нарушены ли нормы международного права. «Фактически иностранный турист, фотографировавший природу и уже дважды освобожденный судом, по мнению норвежской полиции, должен находиться за решеткой», — пояснил адвокат Антон Именнов.

Сам Якунин отметил, что прибыл в Норвегию как британский гражданин, местом своего постоянного проживания он указал Италию. Но в его лодке нашли российский паспорт. Суд принял решение считать Якунина гражданином России, даже несмотря на наличие другого гражданства.

Адвокаты сына экс-главы РЖД обжаловали решение о задержании Якунина, однако суд отказался освободить его.

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