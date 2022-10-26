Защита сына Якунина заявила, что он практически не имеет связи с Россией

Адвокаты Андрея Якунина обжаловали его заключение за запуск дрона во время отдыха в Норвегии. Юристы настаивают, что бизнесмен «может потерять все, избегая судебного преследования в шенгенской стране», поэтому скрываться не будет

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Норвежская юридическая компания Elden, представляющая интересы соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина, 19 октября направила апелляцию на его задержание в Апелляционный суд Холугаланда. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с делом. Бизнесмен был задержан 17 октября в Хаммерфесте за использование дронов на Шпицбергене. Как пояснял представитель фонда, Якунин-младший использовал дрон для отдыха в конце августа: «Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке».

У Якунина нет стимула уклоняться от судебного преследования, поскольку он живет в Италии, ведет бизнес в Англии и «может все потерять, избегая судебного преследования в шенгенской стране», указано в апелляции. Кроме того, сам бизнесмен согласился на конфискацию своих паспортов (каких именно — в документе не указано, но ранее у сына экс-главы РЖД Владимира Якунина был найден российский паспорт, а защита подтверждала наличие у него двойного гражданства) или на другие необходимые ограничительные действия.

РБК направил запрос в Elden, суд и руководителю международной практики и практики частных клиентов коллегии адвокатов Pen & Paper Антону Именнову, также представляющему интересы Якунина.

Какие доводы приводят адвокаты Якунина

В апелляции юристы ставят вопрос о соразмерности тюремного заключения для Якунина и приводят аргументы в пользу того, что он не сделал ничего противозаконного.

В конце февраля Норвегия в качестве одной из санкций закрыла небо для российских воздушных судов. Однако в апелляции указывается, что хотя санкции и запрещают россиянам эксплуатировать летательные аппараты на территории Норвегии, но само понятие — «летательный аппарат», по мнению юристов, не имеет четкого определения. Дроны могут подпадать под это определение, только если используются не для развлекательных полетов, спорта или соревнований, уверены юристы. Якунин же запускал дрон в рекреационных целях. Сам бизнесмен в заявлении на LinkedIn также подчеркивал, что использовал дрон, чтобы фотографировать пейзажи и проверять неблагоприятные погодные условия на пешеходных маршрутах: «Я плаваю в северной Норвегии уже несколько лет. Я и моя команда всегда следуем требованиям к посетителям Шпицбергена и стараемся не беспокоить местную дикую природу <...>. Я сделал все возможное, чтобы помочь полиции в их расследованиях, и я надеюсь, что эта ситуация быстро разрешится».

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Еще один аргумент юристов состоит в том, что санкции о неиспользовании россиянами летательных аппаратов не могут распространяться на территорию Шпицбергена. Остров хотя и входит в состав Норвегии, но по договору 1920 года находится на особом положении. Договор о Шпицбергене предполагает, что на острове не может происходить преследований по закону, основанному на национальном признаке. При этом Якунин, как указывается, управлял беспилотником именно на территории Шпицбергена.

Что сейчас связывает Якунина с Россией

Юристы настаивают, что Якунин — гражданин Великобритании, приехал на Шпицберген как британец и не может подпадать под категорию «россиянин». По версии защиты, если санкции и могут затрагивать россиян, у которых есть паспорт другой страны, то только если «центром их жизни» является Россия. Якунин же «на сегодняшний день практически не имеет связи или контактов с Россией».

Фонд VIYM Якунина управляет активами как в Европе, так и в России. В 2020 году объем активов компании в России оценивался в $300 млн. Среди них — гостиница Four Seasons у Исаакиевского собора и комплекс «Никольские ряды» в Петербурге, доля в производителе туалетной бумаги и других бумажных санитарно-гигиенических изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае. Среди зарубежных активов VIYM — проект по реконструкции и развитию средневекового имения Antognolla в итальянской Умбрии и гостиница Hard Rock Hotel в Давосе. В пресс-службе VIYM пояснили, что Андрей Якунин продолжает играть ключевую роль в VIYM.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев указывает, что в международных конвенциях об избежании двойного налогообложения под центром жизненных интересов понимаются наиболее тесные личные и экономические связи с каким-либо государством. При его определении учитывается то, где преимущественно живет человек и члены его семьи, какими видами деятельности он занимается в той или иной стране. Например, наличие компании в России необязательно должно свидетельствовать о том, что центром жизненных интересов Якунина является Россия, указывает Галанцев.

Какие перспективы у апелляции

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов сомневается в том, что у властей Норвегии были основания для заключения Якунина под стражу. «Хранение, перевозка дрона и съемка с помощью него, очевидно, преступлением само по себе не является. По такой логике можно задерживать любого туриста», — говорит Климов. По его словам, общественная опасность таких действий, если предположить, что действительно имело место нарушение закона, явно не требует заключения под стражу. «Эта мера пресечения является самой строгой и назначается, соответственно, в случае серьезной тяжести преступления и опасности личности подозреваемого», — добавил Климов.

Согласно закону Норвегии, жалоба на определение суда о заключении под стражу рассматривается незамедлительно, на практике не позже чем по истечении трех суток, отмечает Климов. Суд или прокуратура Норвегии могут принять решение об освобождении задержанного при условии, что он обязуется не покидать территорию государства и явиться в определенное время или по требованию, поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«Я считаю, что если меня привлекут к уголовной ответственности, то это будет основано на том факте, что я родился в России», — отмечал Якунин в своем заявлении. Бизнесмен не находится под санкциями ЕС или других стран, но его отец, Владимир Якунин, еще в 2014 году был включен в санкционный список США. Весной 2022 года Якунин-старший попал и под санкции Великобритании. В этом списке он был обозначен как «президент РЖД», хотя покинул монополию в 2015 году.