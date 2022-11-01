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Сыну экс-главы РЖД Якунина повторно отказали в освобождении в Норвегии

Адвокат: Андрею Якунину во второй раз отказали в освобождении из-под стражи в Норвегии
Окружной суд вслед за апелляционным постановил освободить Андрея Якунина из-под стражи, но затем по просьбе обвинения оставил под арестом. Защита считает, что юридических оснований для содержания бизнесмена под стражей нет
Андрей Якунин
Андрей Якунин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Норвегии состоялись уже два заседания суда, на которых было принято решение освободить из-под стражи задержанного по подозрению в незаконном использовании дрона бизнесмена Андрея Якунина, сообщил РБК его адвокат Антон Именнов. «И результаты обоих с упорством, достойным иного применения, были обжалованы следствием», — добавил он.

Якунин, соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, был задержан 17 октября. По версии следствия, он незаконно использовал дрон на острове Шпицберген. Апелляционный суд Холугаланда сначала решил отпустить Якунина-младшего из-под стражи, но после апелляции обвинения оставил под арестом. Теперь, как сообщает Именнов, то же самое произошло в окружном суде.

Защита Якунина считает его нахождение под стражей необоснованным и изучает вопрос возможного нарушения норм международного права, в частности прав человека. По словам адвоката, следствие «просто по факту якобы совершенного правонарушения настаивает на заключении под стражу, не приводя ни одного разумного довода», и, по-видимому, воспринимает меру пресечения «как своего рода наказание, что противоречит праву в принципе».

Именнов подчеркнул, что Якунин с самого начала следствия «тесно взаимодействовал с правоохранительными органами», к тому же это крупный бизнесмен и для него «морально и юридически невозможно скрываться от правосудия не только в Норвегии, но и где бы то ни было». Решение оставить предпринимателя под арестом защитник связывает с попыткой затянуть процесс и сместить фокус внимания общественности с предполагаемого правонарушения на сам факт нахождения под стражей.

«Фактически иностранный турист, фотографировавший природу и уже дважды освобожденный судом, по мнению норвежской полиции, должен находиться за решеткой», — пояснил Именнов.

Защита рассчитывает получить полный текст обвинительного заключения до 8 ноября, а рассмотрение дела по существу начнется 29 ноября.

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Адвокат добавил, что это дело станет прецедентным как для Норвегии, так и для ЕС, так как в нем «дух закона», то есть необходимость для Осло соблюдать санкции Евросоюза, столкнулся с «буквой закона» — нечетко прописанными нормами и «их своеобразным толкованием» правоохранительными органами.

Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать дроны над своей территорией. Суд посчитал Якунина российским гражданином, хотя тот находился в стране как британский подданный, а проживает в Италии. В решении суда говорилось, что бизнесмена обвиняют в нарушении санкционного законодательства.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Андрей Якунин Норвегия
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