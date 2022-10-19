Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника

В фонде Якунина сообщили, что он использовал дрон во время отдыха на Шпицбергене в августе. За последние недели это седьмой случай, когда россиян задерживают в Норвегии за запуск беспилотников

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Норвежская полиция задержала бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене, сообщили РБК в компании. Якунин — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.

В фонде сообщили, что Якунин-младший использовал дрон для отдыха во время поездки на Шпицберген в конце августа. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», — добавили в компании.

Ранее издание The Barents Observe сообщило о задержании россиянина за запуск дрона на Шпицбергене, не называя его имени. В публикации говорилось, что мужчине 47 лет, он сын находящегося под санкциями США «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина» (Владимир Якунин попал под американские санкции весной 2014 года, после присоединения Крыма к России).

В суде, как пишет издание, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию. Мужчину арестовали 17 октября в Хаммерфесте на севере страны. У него изъяли дроны и электронные устройства. «Содержание [записи] с дрона имеет большое значение для дела», — сообщила прокурор полиции Анья Миккельсен Индбьер.

Парусная яхта с экипажем, с которой запустили дрон, с лета плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. В прошлом году издание Boat International писало, что Андрею Якунину принадлежит 27,1-метровая яхта Firebird.

Андрей Якунин основал VIYM, специализирующуюся на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора, в 2006 году. Как сообщал РБК в 2015 году, фонд VIYM управляет активами на $400 млн. Одним из них являлась компания «Региональная гостиничная сеть» (РГС), бизнес которой тесно связан с РЖД, сообщал Reuters в 2012 году. В ноябре 2016 года РГС купила АФК «Система».

Якунин — учредитель фонда «Петербург Достоевского» и президент Ассоциации выпускников СПбГУ.

Как пишет NRK, за последние недели это уже седьмой россиянин, которого задерживают в Норвегии за использование дронов. Дело в том, что в конце февраля страна в качестве одной из санкций закрыла небо для российских воздушных судов и это ограничение касается и беспилотников. Шпицберген и его воздушное пространство являются частью Норвегии.

Одного из россиян на прошлой неделе задержали на пункте пропуска «Стурскуг», когда он возвращался в Россию. У мужчины нашли два дрона и несколько накопителей. На устройствах хранилось 4 Тб видео и изображений из поездки, однако часть материалов была зашифрована.

У россиянина также обнаружили три паспорта — два российских и один израильский. Мужчина назвал этот факт нормальным «из-за виз и множества печатей», но наличие двойного гражданства признал. По словам задержанного, он не знал о запрете запускать дроны. Его адвокат отметил, что россиянин — обычный фотограф-любитель.

В Генконсульстве России в Киркенесе сообщили, что в курсе ситуации и дипломаты оказывают россиянину необходимое содействие.