Сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт забывчивостью

Адвокат задержанного в Норвегии за запуск дрона Якунина сообщил РБК, что его подзащитному оказывается дипломатическая помощь Британии. Найденный у сына экс-главы РЖД российский паспорт, по словам защитника, он «забыл в портфеле»

Андрей Якунин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Задержанный в Норвегии за запуск дрона в районе Шпицбергена сын экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Якунин получает помощь от британских дипломатов, заявил РБК его адвокат Антон Именнов.

«Андрей благодарит всех за участие, однако ему уже оказывается дипломатическая помощь Великобритании, гражданином которой он является, этого более чем достаточно в настоящий момент», — сообщил адвокат.

Отвечая на вопрос о найденном на яхте в момент задержания российском паспорте Якунина-младшего, Именнов сообщил, что его подзащитный «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более 9 месяцев назад».

«Вопрос не в наличии паспорта с собой, вопрос в вариативной и, зачастую, произвольной интерпретации второго гражданства в различных государственных органах. Андрей является гражданином Великобритании с 2015 года и с тех пор именно паспорт Великобритании является его главным документом для перемещения по миру», -рассказал адвокат.

Он также сообщил, что в настоящее время Якунин содержится в пенитенциарном учреждении. «… где бы оно ни находилось, не лучшее место для человека, не совершившего ничего криминального и не имевшего даже умысла на это. Как адвокат могу заметить, что, безусловно, оно отличается от российского СИЗО — мы можем общаться и работать со своим доверителем. Но в любом случае Андрей держится и сохраняет присутствие духа, жалоб у него нет. Он понимает всю ситуацию и предоставил полицейским всю необходимую информацию для подтверждения своей позиции», — рассказал защитник.

Также он отметил, что предпринимательская деятельность компании, сооснователем которой является Андрей, связана с международными проектами, среди них есть проекты и в России. «Андрей полностью соблюдает все нормы и ограничения, предусмотренные современным законодательством, и не собирается их нарушать», — отметил адвокат.

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В понедельник, 17 октября, норвежская полиция задержала в Хаммерфесте на севере страны старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене.

Якунин-младший использовал дрон во время своего путешествия на Шпицберген в конце августа. Как заявляли в его фонде, Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта.

В суде Якунин-младший попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию.

Известно, что парусная яхта с экипажем, с которой запустили дрон, с лета плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. В прошлом году издание Boat International писало, что Андрею Якунину принадлежит 27,1-метровая яхта Firebird.

Окружной суд Западного Финнмарка посчитал Андрея Якунина гражданином России, хотя он находился в стране как британский подданный. В судебном решении сказано, что его обвинили в нарушении санкционного законодательства. Норвегия запретила российским компаниям и гражданам поднимать в воздух дроны над своей территорией.