Суд Норвегии счел россиянином сына экс-главы РЖД с британским подданством

Норвежский суд посчитал сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея, задержанного за запуск дронов на Шпицбергене, гражданином России, хотя он находился в стране как британский подданный. Об этом сообщил телеканал RTVI со ссылкой на решение Окружного суда Западного Финнмарка.

В судебном решении сказано, что Якунина обвинили в нарушении санционного законодательства. Норвегия в рамках санкций запретила российским компаниям и гражданам поднимать в воздух дроны над своей территорией. Поэтому суд должен был определить, «следует ли считать обвиняемого россиянином».

Сам Якунин говорил, что приехал в Норвегию как подданный Великобритании. Однако в его лодке нашли российский паспорт. Якунин заверил, что «давно не видел» этот документ и полагал, что он остался в квартире в Великобритании или в Италии.

Андрей Якунин — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Он является соучредителем фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM), который специализируется на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора. В России среди активов фонда — гостиница Four Seasons у Исаакиевского собора в Петербурге и комплекс Никольские ряды, на территории которого работают две гостиницы и Hard Rock Cafe. В портфеле компании также проект строительства коттеджного поселка на берегу Финского залива и комплекса офисов. Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и других бумажных санитарно-гигиенических изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае. В 2020 году объем активов VIYM в России оценивался в $300 млн. Среди зарубежных активов VIYM на сайте компании значатся гостиница Hard Rock Hotel в Давосе и проект по реконструкции и развитию средневекового имения Antognolla в итальянской Умбрии.

В итоге суд решил принять во внимание уточнение МИД, где говорилось, что лицо с российским гражданством в первую очередь считается гражданином России, даже, если у него несколько паспортов. При этом судья отметил, что при таком подходе норвежец с российским паспортом также будет считаться российским гражданином.

Ранее, 19 октября, The Barents Observe сообщило, что на Шпицбергене 17 октября арестовали 47-летнего россиянина за запуск дрона. Имя задержанного издание не привело, но назвало его сыном «известного российского бизнесмена, близкого соратника Владимира Путина», который находится под американскими санкциями. Владимир Якунин попал под санкции США весной 2014 года, после присоединения Крыма к России.

Позднее в VIYM подтвердили РБК задержание Якунина. Он использовал дрон на отдыхе во время поездки на Шпицберген в конце августа, сообщили в фонде. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях. Андрей, гражданин Великобритании, полностью сотрудничает с властями, чтобы предоставить всю необходимую информацию о невинных целях его отпуска на лодке», — добавили в компании.