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Защита Якунина обратится к послу Британии из-за «юридического абсурда»

Защита сына экс-главы РЖД Якунина обратится к послу Британии из-за «юридического абсурда»
Андрей Якунин
Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Юристы задержанного в Норвегии за использование дрона Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, обратятся к послу Великобритании за помощью в разрешении сложившейся с Якуниным-младшим, гражданином Великобритании, ситуации. Об этом РБК заявил его адвокат.

«Мы подготовили обращение к послу Великобритании в Норвегии с объяснением беспрецедентной по своему юридическому абсурду ситуации, в которой оказался Андрей. Особое внимание мы уделили нарушениям норм международного права. У Королевства Норвегии и Соединенного Королевства очень тесные, близкие и дружественные отношения, поэтому ситуация, с которой в Норвегии столкнулся Андрей как гражданин Великобритании, в них абсолютно не вписывается и, более того, противоречит их сущности», — отметила защита Якунина.

Он будет находиться под стражей до 29 ноября, «до начала слушаний по существу», уточнили юристы. Они настаивают на невиновности Якунина в каких-либо противоправных деяниях.

Якунина-младшего, имеющего и британское, и российское гражданства, задержали в середине октября в норвежском городе Хаммерфест за использование дронов на острове Шпицберген. Его обвинили в нарушении санкционного законодательства: россиянам Норвегия запретила поднимать дроны над своей территорией.

Сам Якунин отмечал, что прибыл в Норвегию как британский гражданин, местом своего постоянного проживания он указал Италию. Но в его лодке нашли российский паспорт. Суд решил считать Якунина гражданином России, даже несмотря на наличие другого гражданства.

Адвокаты сына экс-главы РЖД обжаловали решение о задержании Якунина, однако суд отказался освободить его.

Теги
Норвегия РЖД Андрей Якунин
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