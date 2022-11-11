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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне поставят памятник Стремоусову и назовут улицу его именем

Власти планируют поставить замглавы ВГА памятник, открыть музей Стремоусова и назвать его именем улицу в Херсоне. Он погиб 9 ноября, когда Минобороны решило вывести войска из Херсона
Портрет погибшего заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в Александро-Невском соборе
Портрет погибшего заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в Александро-Невском соборе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Херсоне назовут одну из улиц именем погибшего замглавы временной администрации  региона Кирилла Стремоусова, как увековечить его память, уже обсуждалось, сообщил помощник заместителя врио губернатора Херсонской области Сергей Мороз в эфире «Соловьев Live».

«Обязательно, обязательно в честь Кирилла Сергеевича в Херсоне будет названа улица. Также я думаю, что все-таки мы поставим ему памятник, потому что настолько такой светлый человек <...>. И конечно, сделаем музей Кирилла Стремоусова», — добавил Мороз.

Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября, ему было 45 лет. Факт гибели подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а затем региональный минздрав. «Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова», — сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев. Авария произошла под Геническом, куда переехала областная администрация, сообщил телеграм-канал WarGonzo.

В аварии участвовали три автомобиля, а еще два человека пострадали, уточнили в минздраве. Виновником ДТП стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр, утверждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Водитель машины Стремоусова, по его словам, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением. «Бронированную машину просто разорвало — бронекапсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было», — отметил Рогов.

Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

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Российское Минобороны 9 ноября решило вывести войска из Херсона, сочтя бесперспективной оборону правого берега Днепра. В министерстве назвали это решение непростым и указали, что так получится сохранить жизни военным. Днем 11 ноября переброска военных была завершена, местные власти сообщили, что в городе остались 100 тыс. местных жителей.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсон Херсонская область Кирилл Стремоусов открытие памятника музей название улицы
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