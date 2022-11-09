Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Автомобиль, в котором он находился, столкнулся с грузовиком, водитель машины Стремоусова не смог справиться с управлением, сообщал представитель администрации Запорожской области Рогов

Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

Президент Владимир Путин наградил погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Стремоусов погиб в ДТП днем 9 ноября. Это подтвердил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, а позже — региональный минздрав. «Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

По данным телеграм-канала WarGonzo, авария произошла под Геническом, куда переехала областная администрация. В аварии участвовали три автомобиля, еще два человека пострадали, уточнили в минздраве.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал виновником ДТП водителя грузовика и заявил, что тот совершил опасный маневр. Водитель машины Стремоусова, по словам Рогова, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением. «Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было», — написал Рогов.

Стремоусову было 45 лет. В марте текущего года после занятия российскими войсками Херсона в ходе военной операции на Украине он создал и возглавил Комитет спасения за мир и порядок, а затем стал замглавы российской администрации региона. Как сообщил Сальдо, у Стремоусова остались пятеро детей, вскоре в его семье должен родиться шестой ребенок.