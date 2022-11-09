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Аксенов пообещал помочь семье Стремоусова

Главы Крыма и Севастополя первыми среди губернаторов российских регионов выразили соболезнования по поводу гибели Кирилла Стремоусова
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнование в связи со смертью заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и пообещал оказать помощь его близким.

Он написал в своем телеграм-канале: «Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и Царствие небесное! Семье будет оказана вся необходимая поддержка».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал Стремоусова настоящим патриотом России. «Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем», — написал Развожаев.



Стремоусов погиб днем 9 ноября. Обстоятельства его гибели на момент подготовки этой публикации не были известны, в Херсонской областной администрации подтвердили, что он погиб в дорожной аварии.

В аппарате администрации региона сообщили «РИА Новости», что Стремоусов погиб в ДТП. «К сожалению, информация подтверждается. Кирилл Сергеевич Стремоусов погиб в ДТП. Его водитель выжил», — заявили агентству в аппарате администрации региона.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев отметил, что информация о смерти Стремоусова «не является официальной»: «На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения».

Перепост этой публикации появился в телеграм-канале Стремоусова, в котором после сообщений о его смерти постов не было.

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Кирилл Стремоусов ДТП Херсонская область Сергей Аксенов
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