Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, подтвердил в телеграм-канале минздрав Херсонской области.

«Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

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Сообщения о гибели Стремоусова появились днем 9 ноября. По данным WarGonzo, он погиб в ДТП под Геническом, куда переехала областная администрация. При этом местный минздрав сначала подтвердил лишь факт ДТП и заявил, что информация о состоянии Стремоусова выясняется. В ведомстве назвали сообщения о его смерти неофициальными.

Впоследствии данные о гибели замглавы Херсонской области подтвердила пресс-служба администрации региона.

Как уточняет минздрав, Стремоусов погиб при столкновении трех машин, в ДТП пострадали еще два человека. Член главного совета администрации области Владимир Рогов назвал виновником ДТП водителя грузовика и заявил, что тот совершил опасный маневр. Водитель машины Стремоусова, по словам Рогова, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением. «Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было», — написал Рогов.

О том, что ДТП могло произойти по вине водителя грузовика, писало и «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. В своем телеграм-канале агентство опубликовало видео и фото с места аварии, на котором видно, что внедорожник Lexus Стремоусова получил серьезные повреждения.