Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил, что его заместитель «работал своим словом и умением говорить». У погибшего в ДТП Стремоусова остались пятеро детей и скоро должен появиться шестой ребенок

Кирилл Стремоусов (Фото: Стремоусов Кирилл / YouTube)

Врио губернатора Херсонской области Сальдо подтвердил гибель в ДТП своего заместителя Кирилла Стремоусова.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — написал Сальдо в телеграм-канале.

По словам Сальдо, его заместитель умел «говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области». «Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне», — написал глава региона.

У Стремоусова остались пятеро детей и вскоре должен родиться шестой, сообщил Сальдо, пообещав позаботиться о его родных.

Оказать поддержку семье погибшего пообещал и глава Крыма Сергей Аксенов. Глава Севастополя Михаил Развожаев также выразил соболезнования в связи с гибелью Стремоусова, назвав его «настоящим патриотом России».

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