Politico узнала об опасениях США смены курса ЕС по санкциям против России

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Среди американских чиновников растет опасение того, что некоторые европейских страны могут отказаться от санкций против России. Причиной этого может стать недовольство ограничительными мерами и рост расходов из-за них. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренние документы президентской администрации, сформированных на основании отчетов чиновников США, находящихся в Европе.

Появившиеся риски вызвали «шквал звонков» среди высших чиновников в администрации президента США Джо Байдена, рассказали собеседники издание. Официальные лица обсуждали пути сохранения общей санкционной политики США и стран Европы. В Вашингтоне все больше считают, что ослабление поддержки Украины может дать России рычаги влияния как на поле боя, так и за его пределами.

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