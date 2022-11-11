Politico узнала об опасениях США смены курса ЕС по санкциям против России
Среди американских чиновников растет опасение того, что некоторые европейских страны могут отказаться от санкций против России. Причиной этого может стать недовольство ограничительными мерами и рост расходов из-за них. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренние документы президентской администрации, сформированных на основании отчетов чиновников США, находящихся в Европе.
Появившиеся риски вызвали «шквал звонков» среди высших чиновников в администрации президента США Джо Байдена, рассказали собеседники издание. Официальные лица обсуждали пути сохранения общей санкционной политики США и стран Европы. В Вашингтоне все больше считают, что ослабление поддержки Украины может дать России рычаги влияния как на поле боя, так и за его пределами.
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