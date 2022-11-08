Набиуллина предостерегла от преуменьшения влияния санкций на экономику

Набиуллина: влияние санкций на российскую и мировую экономику не стоит преуменьшать

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Влияние международных санкций на российскую и мировую экономику не следует преуменьшать, отгородиться от него будет невозможно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, рассматривающих «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов».

«Санкции — очень мощные, и их влияние и на российскую, и на мировую экономику преуменьшать не следует, отгородиться от их влияния будет невозможно», — сказала она (цитата по «РИА Новости»), добавив, что санкционное давление на Россию усиливается, в том числе задевает и партнеров в других странах.

Набиуллина отметила, что международные санкции меняют географию российского импорта и экспорта, разрывают старые внешнеэкономические связи и требуют появления новых, а экономика в настоящее время проходит через период структурной трансформации.

Набиуллина также заявила, что ситуация в мировой экономике осложнилась, это требует структурной перестройки российской экономики.

С конца февраля, после начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Ограничения коснулись в том числе банковского сектора, импорта, поставок нефти и пр. В частности, были заморожены активы Центробанка. В конце сентября Набиуллина попала в санкционный список США.

28 февраля ЦБ решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых. Позднее Центробанк неоднократно понижал ставку. 16 сентября это произошло в шестой раз, а в конце октября Центробанк впервые не стал менять ставку — она по-прежнему составляет 7,5%.