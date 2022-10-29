В Чехии прошли антиправительственные митинги

В столице Чехии в третий раз прошел митинг с требованием отставки правительства, смены курса по Украине и снижения цен на газ. Власти признали наличие проблем, но заверили, что смена курса снова сделает Прагу зависимой от Москвы

Фото: Policie ČR

На Вацлавской площади в центре Праги прошел антиправительственный митинг «Ненасильственная революция — Чехия на первом месте», демонстраторы требовали отставки правительства, выступали против инфляции, падения уровня жизни, роста цен на топливо и военной поддержки Украины, передает портал iRozhlas.

Чешская полиция сообщила о нескольких десятках тысяч собравшихся демонстрантов, бывший глава правительства Йиржи Пароубек (возглавлял кабмин с апреля 2005 по август 2006 года) обвинил правоохранительное ведомство в занижении числа участников протеста.

«Мы находимся только в начале серьезного кризиса. Мы все можем справедливо опасаться, что газа не будет. Я боюсь, что из-за азартной энергетической политики правительства Петра Фиалы и Брюсселя сотни чешских компаний обанкротятся, а сотни тысяч людей рано или поздно окажутся на тротуаре», — заявил экс-премьер, назвав нынешний кабинет министров самонадеянным и антинациональным.

На плакатах у людей были лозунги «мы не хотим правительства национального уничтожения», «война идиотская, как и правительство» и «остановите рост цен».

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Как пишет портал, выступавшие на трибуне обвинили правительство в поддержке боевых действий на Украине путем поставки Киеву оружия, тем самым не защищая интересы Чехии. На сайте организаторов протеста утверждается, что правительство «втягивает в войну» Чехию и «даже говорит о мобилизации» чехов. В качестве решения предложено обеспечит нейтралитет республики: «Примерами для нас могут быть Швейцария или Австрия. Мы хотим, чтобы Чехия не стала местом военного конфликта».

«Я выскажу вам действительно еретическую мысль. У нас не было такой катастрофы даже после 1968 года, когда к нам пришли войска Варшавского договора, потому что в то время наши электростанции все еще были там, наша вода все еще была там, наши пивоварни все еще были там, наш [производитель автомобилей] Škoda все еще была наша», — заявил актер Иван Выскочил.

Организатором демонстрации выступил активист Ладислав Врабель, речи также произнесли кандидаты в президенты республики Йозеф Скала и Гинек Блашко, председатель Коммунистической партии (KSČM) Катерина Конечная и экс-депутат Любомир Вольный.

Чешский премьер-министр Фиала заверил, что понимает обеспокоенность сограждан из-за непростой для всех ситуации, сложившейся в последние годы. Он указал: республика столкнулась с самой массовой волной беженцев со Второй мировой войны, выросли цены на энергоносители, увеличилась инфляция, но правительство в связи с этим делает все возможное. Фиала при этом призвал обратить внимание на тех, кто организует протест, выразив уверенность, что в случае их прихода к власти Чехия снова бы стала зависима от России.

«Мы могли бы быть «на первом месте», но только в списке союзников Кремля. Иначе быть не может. Никакого среднего пути. Союз с демократическими странами Запада защищает нашу свободу, независимость и благополучие. Те, кто толкает нас к Востоку, не защищают наши национальные интересы, они бы бросили нас под диктатурой. У нас уже есть такой исторический опыт», — заявил премьер Чехии.

Вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан назвал организаторов протестов «пятой колонной» России.

Это уже третий митинг в Праге с требованием отставки правительства, два предыдущих прошли в начале и конце сентября. На них демонстранты требовали обеспечить импорт газа по низким ценам, «то есть в первую очередь из Российской Федерации», изменить систему оплаты электроэнергии, объявление Чехией нейтралитета, а также «освободить [Чехию] от прямого политического подчинения ЕС, ВОЗ и ООН». Организаторы акции раскритиковали правительство за высокие цены на энергоносители, а также в целом прозападный курс действующей власти.

Фиала в начале сентября увидел проявление в Чехии «российских пропагандистских и дезинформационных кампаний», которым «кто-то поддается». При этом он подчеркнул, что каждый имеет право на выражение мнения и участие в акциях протеста.

