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Художника Павленского во Франции приговорили к шести месяцам заключения

Суд во Франции приговорил художника Павленского к шести месяцам тюрьмы
Художник Павленский был признан виновным во вмешательстве в частную жизнь и получил шесть месяцев заключения. В 2020 году он опубликовал интимные видео с участием экс-кандидата в мэры Парижа Гриво
Петр Павленский
Петр Павленский (Фото: Interpress / Global Look Press)

Суд во Франции признал виновными российского художника-акциониста Петра Павленского и его подругу Александру де Таддео в «посягательстве на неприкосновенность частной жизни», передает AFP.

Павленский был приговорен к шести месяцам заключения, однако отбывать наказание он будет не в камере, а дома, с применением электронного браслета, поскольку законодательство Франции не предусматривает отбывания срока в исправительных учреждениях при наказаниях до одного года. Де Таддео получила условный срок.

«Опровержения одного и опровержения другой были отклонены судом. В решении суда говорится, что вторжение в частную жизнь является серьезным преступлением. В суде победил [политик] Бенджамин Гриво, и мы очень этим довольны», — сказал адвокат потерпевшего Ричард Малка, передает Le Figaro.

Павленский эмигрировал во Францию в январе 2017 года. В 2020 году он опубликовал на своем сайте Pornopolitique интимные видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Помимо видео в Сети появился скрин переписки Гриво с девушкой, в которой политик называл жену и детей «тюрьмой».

Комментируя публикацию видео газете Liberation, Павленский объяснил, что выложил его, потому что Гриво — политик, который поддерживает в своих высказываниях семейные ценности и в качестве примера приводит свои отношения с женой и детьми. Однако, как считает Павленский, в действительности все обстоит не так. «Он хочет быть главой города и лжет избирателям». В результате скандала Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

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В феврале 2020 года Павленского и его подругу задержали. Было возбуждено дело из-за публикации интимного видео.

Петр Павленский известен акциями политического характера. В октябре 2017 года он поджег здание Банка Франции, призывая к «великой французской революции». Позже он пояснил, что после уничтожения крепости Бастилии, которая, по его словам, была «символом деспотизма и рабства», на ее месте возник «новый дом рабства».

Французский суд приговорил художника к трем годам, два из них ему назначили условно. В сентябре 2018 года его выпустили из тюрьмы.

В России Павленский стал известен в 2013 году, когда прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ на Лубянке, за что ему назначили штраф 500 тыс. руб.

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Франция суд тюрьма Петр Павленский
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