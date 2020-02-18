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В отношении Павленского возбудили дело из-за публикации интимного видео

Петр Павленский (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Парижская прокуратура открыла досудебное производство в отношении российского художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео после публикации компрометирующего секс-видео с экс-кандидатом в мэры Парижа Бенжаменом Гриво. Об этом сообщает France Info.

Также в отношении Павленского открыто досудебное производство из-за драки с применением оружия, произошедшей 31 декабря. В середине февраля его заключили под стражу из-за участия в этой драке. Александру де Таддео также обвинили во «вмешательстве в личную жизнь» и «распространении без согласия лица материалов сексуального характера».

Павленского и Таддео поместили под судебный надзор.

Павленский подтвердил, что опубликовал на своем сайте Pornopolitique интимные видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво от партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Павленский указал на то, что Гриво в своей предвыборной компании позиционировал себя как «образцового семьянина». В результате скандала Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

Теги: Петр Павленский, Париж, прокуратура
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