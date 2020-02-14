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Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским

Бенджамин Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа от партии, основанной Макроном, снял кандидатуру из-за публикации компрометирующего его видео. Его опубликовал российский художник Петр Павленский, заявив о лицемерии политика
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Кандидат в мэры Парижа от партии «Вперед, Республика!», основанной французским президентом Эмманюэлем Макроном, Бенджамин Гриво решил снять свою кандидатуру после публикации видео сексуального характера с его участием. Заявление он сделал в эфире телеканала BFMTV.

По словам Гриво, больше года он и его семья страдают от «клеветнических комментариев, лжи, слухов, анонимных атак, раскрытия конфиденциальных личных разговоров», а также получают угрозы расправы. Он отметил, что 13 февраля ситуация достигла «нового этапа». «Веб-сайт и социальные сети транслировали отвратительные нападки, ставя под угрозу мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает», — заявил Гриво, пояснив, почему он снимает кандидатуру с выборов.

Как отмечает телеканал, видео было размещено на сайте и в социальных сетях российского художника-акциониста Петра Павленского, эмигрировавшего во Францию в январе 2017 года. На своей странице в Facebook художник опубликовал ссылку на сайт, где выложил интимные видео и скрин переписки с девушкой, в которой, по информации Павленского, участвовал Гриво. В сообщениях к ней политик называл жену и детей «тюрьмой». Кроме того, как отмечает Павленский, он рассылал интимные фото женщинам и просил их прислать такие же в ответ.

Комментируя публикацию видео газете Liberation, Павленский подтвердил, что разместил ролик в интернете. Он отметил, что выложил видео, потому что Гриво — политик, который поддерживает в своих высказываниях семейные ценности и в качестве примера приводит свои отношения с женой и детьми. Однако, как считает Павленский, в действительности все обстоит не так. «Он хочет быть главой города и лжет избирателям. Сейчас я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — заявил художник. Он утверждал, что получил видео от своих источников, но так и не назвал их.

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В интервью телеканалу LCI Павленский рассказал, что Гриво стал первым политиком, которого он раскрыл, и пообещал продолжить акцию в отношении других представителей власти. Художник пояснил, что делает это, поскольку они должны быть честны перед избирателями.

Петр Павленский известен скандальными акциями политического характера. После переезда в Париж в октябре 2017 года он поджег здание Банка Франции. Как сообщали тогда местные СМИ, художник также призывал к «великой французской революции». Позже он пояснил, что после уничтожения крепости Бастилии, которая, по его словам была «символом деспотизма и рабства», на ее месте возник «новый дом рабства». «Банк Франции занял место тюрьмы на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов», — говорил тогда Павленский. Французский суд приговорил художника к трем годам, два из них ему назначили условно. 13 сентября 2018 года его выпустили из тюрьмы.

В России Павленский прославился акцией 2013 года, когда прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади. Еще одна акция художника была связана в поджогом двери ФСБ. За нее его оштрафовали на 500 тыс. руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Петр Павленский, секс-скандал, Париж, Франция, выборы
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