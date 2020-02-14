Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским

Бенджамин Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа от партии, основанной Макроном, снял кандидатуру из-за публикации компрометирующего его видео. Его опубликовал российский художник Петр Павленский, заявив о лицемерии политика

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Кандидат в мэры Парижа от партии «Вперед, Республика!», основанной французским президентом Эмманюэлем Макроном, Бенджамин Гриво решил снять свою кандидатуру после публикации видео сексуального характера с его участием. Заявление он сделал в эфире телеканала BFMTV.

По словам Гриво, больше года он и его семья страдают от «клеветнических комментариев, лжи, слухов, анонимных атак, раскрытия конфиденциальных личных разговоров», а также получают угрозы расправы. Он отметил, что 13 февраля ситуация достигла «нового этапа». «Веб-сайт и социальные сети транслировали отвратительные нападки, ставя под угрозу мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает», — заявил Гриво, пояснив, почему он снимает кандидатуру с выборов.

Как отмечает телеканал, видео было размещено на сайте и в социальных сетях российского художника-акциониста Петра Павленского, эмигрировавшего во Францию в январе 2017 года. На своей странице в Facebook художник опубликовал ссылку на сайт, где выложил интимные видео и скрин переписки с девушкой, в которой, по информации Павленского, участвовал Гриво. В сообщениях к ней политик называл жену и детей «тюрьмой». Кроме того, как отмечает Павленский, он рассылал интимные фото женщинам и просил их прислать такие же в ответ.

Комментируя публикацию видео газете Liberation, Павленский подтвердил, что разместил ролик в интернете. Он отметил, что выложил видео, потому что Гриво — политик, который поддерживает в своих высказываниях семейные ценности и в качестве примера приводит свои отношения с женой и детьми. Однако, как считает Павленский, в действительности все обстоит не так. «Он хочет быть главой города и лжет избирателям. Сейчас я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня», — заявил художник. Он утверждал, что получил видео от своих источников, но так и не назвал их.