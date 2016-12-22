Художника Павленского отпустили из французской тюрьмы

Арестованный за поджог банка российский художник-акционист Петр Павленский отпущен из французской тюрьмы, сообщила РБК его адвокат Доминик Бейретер-Минкова.

«Он на свободе», — рассказала юрист. По данным RFI, Павленского отпустили из-под стражи с обязательством отмечаться в полиции. На заседании художник подчеркнул, что для него «не имеет значения, освободит его суд или нет». Следующее заседание по делу Павленского назначено на 10 января. В этот день запланировано рассмотрение дела по существу.

Власти Франции предоставили политическое убежище Павленскому, после того как в январе 2017 года он покинул Россию. Позже, 16 октября того же года Павленский поджег здание Банка Франции, за что был задержан и арестован.

В акции принимала участие и его гражданская жена Оксана Шалыгина. Ее тоже задержали, выпустив из тюрьмы в январе 2018 года. Павленскому предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества «опасным для окружающих способом».