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СМИ сообщили об аресте во Франции спутницы художника Павленского

Петр Павленский (Фото: imago / IP3press / ТАСС)

Во Франции арестовали подругу российского художника-акциониста Петра Павленского, который ранее сообщил о своей причастности к публикации интимных видеороликов с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что 29-летнюю девушку поместили под стражу по обвинению во «вмешательстве в личную жизнь» и «распространении без согласия лица материалов сексуального характера». По информации телеканала, спутнице художника приходили видеосообщения, отправленные Гриво.

Подруга Павленского — уроженка французского города Мец. Она состоит с ним в отношениях с января 2019 года, уточняет телеканал. Отмечается, что девушку вместе с художником задержали в субботу, 15 февраля, в одном из отелей в пригороде Парижа. В тот же день девушка дала показания полиции. При этом имя спутницы художника телеканал не называет.

Накануне газета Le Parisien писала, что проживающего во Франции с 2017 года Павленского задержали на выходе из отеля за участие в драке, которая произошла 31 декабря прошлого года в доме адвоката Хуана Бранко. В прокуратуре Парижа Le Figaro подтвердили, что 35-летний Павленский «был арестован в рамках расследования, проведенного по факту умышленного преступления с применением оружия, совершенного в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года». Издание Mediapart писало, что тогда в результате нападения получили ножевые ранения два человека.

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14 февраля Бенжамен Гриво, баллотирующийся в мэры Парижа, снялся с выборов из-за публикации компрометирующего его видео, которое ранее в соцсетях разместил Петр Павленский.

Комментируя публикацию видео газете Liberation, Павленский подтвердил, что разместил ролик в интернете. Художник утверждал, что получил видео от своих источников, однако не стал их называть.

По мнению Павленского, Гриво в своей предвыборной кампании позиционировал себя как «образцовый семьянин, который хочет стать представителем и защитником всех семей Парижа». Однако художник отметил, что в действительности все обстоит иначе, и назвал Гриво лжецом.

Петр Павленский известен скандальными акциями политического характера.

В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице. После переезда в Париж в октябре 2017 года Павленский поджег здание Банка Франции. Россиянину и спутнице предъявили обвинения в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

Теги: Петр Павленский, Франция
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