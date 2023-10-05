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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин ответил на обвинения в предательстве Армении Россией

Путин фразой «Чья бы корова мычала» ответил на слова о предательстве армян
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Россия предлагала Армении пойти на компромиссы и вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, но в ответ звучали тезисы о создании из-за этого определенных угроз и повторялась фраза «будем сражаться», рассказал Путин
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Россия пыталась содействовать поиску компромиссного решения по ситуации в Нагорном Карабахе и готова была гарантировать безопасность Лачинского коридора и проживающих в регионе армян, заявил в ходе форума «Валдай» президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

Модератор дискуссии, журналист Федор Лукьянов попросил президента прокомментировать слова главы Евросовета Шарля Мишеля, который сказал, что Россия предала армянский народ.

«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — ответил он. «Корова», — уточнил Лукьянов. «Корова, кобыла — неважно. Животное, короче», — добавил президент.

Путин пояснил, что Россия на протяжении последних 15 лет неоднократно предлагала Армении пойти на компромиссы, а именно вернуть Азербайджану пять из семи районов вокруг Карабаха, два оставив за собой и таким образом сохранив территориальную связь между Арменией и Карабахом.

«Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили: нет, это создаст для нас определенные угрозы», — сказал президент.

Путин сказал, что обращал внимание армянских властей на развитие Азербайджана, предлагал сравнивать потенциалы двух стран, но от компромиссного варианта они отказались.

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«А что будете делать?», — пересказал Путин ход обсуждения, на что, по его словам, было отвечено: «Будем сражаться».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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