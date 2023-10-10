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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян не поддержал переброску миротворцев России из Карабаха в Армению

Пашинян выступил против переброски российских миротворцев из Карабаха в Армению
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский миротворческий контингент, находящийся в Нагорном Карабахе, должен вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению при уходе из региона. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью «Общественному телеканалу».

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — сказал он в ответ на вопрос о возможности передислокации миротворцев в Армению (цитата по Aravot).

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 5 октября. В МИДе подчеркивали, что вопрос их дальнейшего пребывания в регионе будет обсуждаться с Баку. Российские власти считают Нагорный Карабах территорией Азербайджана «с точки зрения международного права».

МИД называл присутствие миротворцев в республике востребованным. По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, оно будет необходимо и в будущем. Во-первых, «остается вопрос», чтобы оставшиеся в республике жители Карабаха и те, кто пожелает вернуться, чувствовали себя спокойно отмечал дипломат в интервью РБК. Во-вторых, по его словам, при посредничестве миротворческого контингента поддерживаются контакты между Баку и Степанакертом.

После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая началась 19 сентября, регион покинули более 100 тыс. этнических армян, большая часть из них перебралась в Армению. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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Никол Пашинян Армения миротворцы
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