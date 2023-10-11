Посол Израиля оценил возможную роль России в урегулировании конфликта

Песков ранее говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. Посол Израиля указал на необходимость быть уверенным в возможных будущих переговорщиках по конфликту

Ашкелон, Израиль (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, но необходимо, чтобы тот, кто договаривается, был готов выполнить обещание, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК.

«Конечно, может, все могут. Вопрос такой: может ли Россия повлиять, например, на ХАМАС, чтобы он абсолютно отрекся от террористической деятельности? Если может, это очень важный фактор. <...> Главное — это не кто посредники, Россия или Турция. Главное — дойти до какой-то договоренности. Надо быть уверенным, что тот, с кем ты договариваешься, может действительно исполнить то, что он обязался. Подписать какую-то бумагу легко, но чтобы кто-то исполнил то, что подписал, это сложнее», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности посредничества России в урегулировании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», — отмечал пресс-секретарь.

Российский МИД призывал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня. Президент России Владимир Путин называл независимость Палестины путем к миру с Израилем. По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на них.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. Она находилась под управлением Османской империи, в 1922 году мандат на ее управление получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — Арабское и Еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.



В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль. После этого началась война, и Израиль захватил 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны и они перешли к Израилю (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан). Еще один конфликт между израильтянами и палестинцами произошел в 1973 году — он получил название «Война Судного дня». Все эти события привели к массовому исходу палестинцев из региона.



В 1974-м ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988-м было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным (ее признают 138 государств — членов ООН из 193). В дальнейшем было еще несколько конфликтов между Израилем и Палестиной, последняя объявила несколько интифад (восстаний против израильской оккупации). Западный берег реки Иордан с 1995 года перешел к Палестине, его контролирует «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ). С 2007 года под палестинским контролем находится сектор Газа (им управляет ХАМАС).

7 октября боевики ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. В ответ ЦАХАЛ объявила о начале собственной военной операции, начала бомбить сектор Газа, а также объявила о его полной блокаде. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка. 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны с ХАМАС.



10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Нетаньяху призывал свести к минимуму число жертв среди гражданского населения сектора Газа. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе отмечал, что из-за бомбежек и блокады со стороны Израиля сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа.

По последним данным палестинской стороны, в результате обострения между Израилем и ХАМАС погибли 1055 палестинцев, ранены более 5 тыс. человек. По информации израильской стороны, число погибших в Израиле достигло 1,2 тыс., ранения получили около 3 тыс. человек. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности, четверо россиян, сообщали в российском посольстве.