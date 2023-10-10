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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем

Владимир Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ivan Alvarado / Reuters
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил президент Владимир Путин.

По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

«Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имею в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого, суверенного Палестинского государства», — сказал Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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