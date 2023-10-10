Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем
Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил президент Владимир Путин.
По его мнению, события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.
«Но каждый раз — без учета коренных интересов палестинского народа, имею в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета безопасности ООН о создании независимого, суверенного Палестинского государства», — сказал Путин.
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