Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских в Газе

Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор Газа в ответ на нападение ХАМАС. Байден призвал свести к минимуму жертвы среди гражданских, он согласовывает план их безопасного выезда из зоны боевых действий

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал того свести к минимуму число жертв среди гражданского населения сектора Газа, сообщает NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.

По словам собеседников, администрация Байдена сейчас согласовывает с другими странами план, который обеспечит безопасный выезд гражданских из сектора Газа. Он подразумевает, что находящиеся там палестинцы и американцы покинут зону боевых действий через южный коридор, ведущий в Египет.

Боевики ХАМАС при вторжении на израильскую территорию 7 октября захватили более сотни заложников, среди которых есть десятки людей с двойным гражданством.

Израиль готовится к наземной операции в Газе, пишет NBC. Об этом же сообщала The Washington Post: по ее данным, израильские и американские чиновники ожидают, что военные действия продлятся несколько недель. В связи с этим Тель-Авив обратился к Вашингтону за дополнительной военной помощью на случай, если конфликт распространится «на других региональных игроков».

По данным издания Walla, о начале наземной операции Байдена предупреждал и Нетаньяху. Сам премьер-министр после атаки ХАМАС, которая сопровождалась массированным ракетным обстрелом и нападением боевиков на южные районы, в результате которого погибли сотни человек, заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит».

10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, Галант отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа — туда не будут поступать вода, электричество и топливо. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, хотя Израиль имеет право защищать себя, эти действия противоречат международному праву. Премьер-министр Палестины (автономия на западном берегу Иордана) Мухаммед Штайе заявил после этого, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа.

В Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3. тыс. В секторе Газа сообщили о 922 погибших и 2,6 тыс. раненых.