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Палестино-израильский конфликт ,  
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Почти 264 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа из-за войны

ООН: более 263,9 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа из-за войны
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Свои дома в секторе Газа после начала конфликта Израиля и группировки ХАМАС вынужденно покинули почти 264 тыс. палестинцев, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ).

«Массовое перемещение продолжалось в течение последних 24 часов по всему сектору Газа, общее число перемещенных лиц в настоящее время превышает цифру в 263 934 человека», — следует из доклада. Ранее ООН сообщала о 187,5 тыс. покинувших свои дома палестинцах.

По оценкам БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), из них 175,4 тыс. укрываются в школах, часть из которых специально предназначена для временного убежища.

В управлении полагают, что число вынужденно перемещенных лиц в регионе продолжит расти.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль мобилизовал 300 тыс. резервистов и перешел в состояние войны. Согласно последним данным, с израильской стороны в конфликте погибли не менее 900 человек, 2,8 тыс. ранены. ООН со ссылкой на израильские СМИ сообщает об 1 тыс. погибших. Минздрав сектора Газа отчитывался о 900 жертвах, 4,5 тыс. раненых. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четверо россиян.

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Теги
сектор Газа Израиль ХАМАС беженцы
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