Минздрав: число погибших в секторе Газа в результате атак Израиля выросло до 950

Число погибших в секторе Газа выросло до 950

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 950 человек, еще свыше 5 тыс. ранены. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Накануне в ведомстве сообщили о более чем 920 погибших и примерно 4,6 тыс. пострадавших.

Утром 7 октября члены палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами.

Израиль мобилизовал 300 тыс. резервистов и стал наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Армия обороны Израиля «превратит в руины» все места, где находится ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3. тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян, сообщали в российском посольстве. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170.