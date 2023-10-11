 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Число погибших в секторе Газа выросло до 950

Минздрав: число погибших в секторе Газа в результате атак Израиля выросло до 950
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 950 человек, еще свыше 5 тыс. ранены. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

Накануне в ведомстве сообщили о более чем 920 погибших и примерно 4,6 тыс. пострадавших.

Утром 7 октября члены палестинского исламистского движения ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами.

Израиль мобилизовал 300 тыс. резервистов и стал наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Армия обороны Израиля «превратит в руины» все места, где находится ХАМАС. Министр обороны Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3. тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян, сообщали в российском посольстве. Число погибших среди израильских военнослужащих достигло 170.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо
Как депрессивная Япония добилась бурного роста экономики и рынка акций
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
сектор Газа Палестина ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Число погибших израильских военных выросло до 170
Политика
Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС превысило 1,2 тыс.
Политика
В Израиле при атаке ХАМАС погиб советский физик Сергей Гредескул
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Последствия ударов по сектору Газа сняли со спутника. Фото Политика, 09:57
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 09:46
Число погибших в секторе Газа выросло до 950 Политика, 09:45
Нейросеть назвала города, где в сентябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 09:39
«Кибернетическая утопия»: чего ждать от мозговых имплантов Илона Маска Pro, 09:30
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:23
Волкановски заменил Оливейру в бою с Махачевым за 11 дней до поединка Спорт, 09:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Посол назвал ерундой заявления о причастности России к атаке ХАМАС Политика, 09:15
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:58
Топ-10 лучших российских акций в 2023 году: что с ними будет дальше Pro, 08:52
«Ъ» узнал о сокращении перевозок S7 зимой из-за сложностей с Airbus Бизнес, 08:50
Число погибших израильских военных выросло до 170 Политика, 08:31
Дело о полицейских-похитителях пересмотрят из-за борца с экстремизмом Общество, 08:30
Какими действиями неопытный руководитель раскачивает под собой стул Pro, 08:27