Власти Энергодара опровергли данные о покушении на главу администрации

Глава администрации города продолжает выполнять свои обязанности, угрозы для его жизни нет, заверили в администрации. Сам Волга выступил с обращением и подтвердил, что чувствует себя хорошо

Александр Волга (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Информация о покушении на главу администрации Энергодара Александра Волгу не соответствует действительности, сообщила в телеграм-канале администрация города.

«Военно-гражданская администрация официально сообщает, что Александр Геннадьевич Волга продолжает выполнять свои обязанности, его жизни и здоровью ничего не угрожает!», — заявили в администрации.

По данным властей, сообщения о покушении на Волгу распространяли украинские телеграм-каналы. О каких конкретно каналах идет речь, в администрации не уточнили.

В телеграм-канале «Энергодарский связной» появилось видеообращение Волги.

«Дорогие жители города Энергодара и ближайших населенных пунктов, те сообщения, которые несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Я прекрасно себя чувствую, контролирую все вопросы, которые происходят в городе», — говорит он на видео.

Сейчас российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области вместе с городами Энергодар и Мелитополь. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС. Минобороны отчиталось о взятии города под контроль в конце февраля. В начале октября президент России Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав страны четырех новых регионов, в том числе Запорожской области.

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С начала спецоперации на Украине власти подконтрольных российским войскам регионов не раз сообщали о покушениях на чиновников. В сентябре заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на него пытались совершить покушение несколько «специально обученных групп». Покушение совершали на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину в подъезде ее дома. В результате погиб охранник женщины, она сама получила ранения. Также сообщалось о покушениях на военного коменданта Бердянска Артема Бардина, главу запорожского поселка Михайловка Ивана Сушко и других деятелей.