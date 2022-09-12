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В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета

В Херсоне совершили покушение на ректора ХГУ Томилину, она ранена
Между вторым и третьим этажом в подъезде дома Томилиной сработало взрывное устройство, она ранена, пишет Baza. Погиб мужчина, ТАСС называет его охранником ректора. Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила ее в коллаборационизме
Татьяна Томилина
Татьяна Томилина (Фото: Татьяна Томилина / VK)

В подъезде дома ректора Херсонсого госуниверситета Татьяны Томилиной сработало взрывное устройство, она пострадала, погиб мужчина, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», — сообщили власти.

Источник ТАСС сообщил, что погибший был охранником Томилиной.

По данным Baza, взрывное устройство сработало около 16:00 между вторым и третьим этажом, Томилина живет на третьем. Telegram-канал пишет, что она получила ранение осколками, у нее выявили сотрясение и контузию. Томилину госпитализировали в реанимацию областной больницы, передает Baza.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

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Томилина поддержала введение Россией войск на Украину. Mash указывает, что она выразила свою поддержку Москве «одной из первых». «Очень большое количество людей сидят и ждут Украину, они называют это «освобождением», как это ни странно. Но такие люди, как я, считают, что Россия пришла навсегда, и Россия будет нас защищать», — говорила ректор ХГУ в конце июля в интервью порталу «Украина.ру».

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В начале августа Генпрокуратура Украины предъявила Томилиной подозрение в коллаборационной деятельности. Следствие настаивало, что в середине июня Томилина «захватила» помещения университета и объявила себя ректором.

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Константин Иващенко

Российские войска заняли Херсонскую область в середине марта, на ее территории сформировали пророссийскую военно-гражданскую администрацию, которую возглавил Владимир Сальдо. В начале августа его госпитализировали, в Telegram-канале чиновника говорилось, что тот чувствует себя хорошо, а состояние здоровья ухудшилось из-за «осложнений» после перенесенного COVID-19. Спустя месяц, в середине сентября, он опубликовал видеообращение, в котором пояснил, что находился под наблюдением «очень серьезных врачей», однако занимался вопросами работы администрации.

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