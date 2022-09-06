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Рогов опроверг свои слова о смерти коменданта Бердянска после покушения

Ранее Рогов заявил российским госагентствам, что Бардин, автомобиль которого взорвали, умер в больнице. Случаи покушений в регионе он назвал «регулярными»

Фото:glava_brd / Telegram Фото:glava_brd / Telegram Фото:glava_brd / Telegram Фото:glava_brd / Telegram

Военный комендант Бердянска Артем Бардин жив, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Ранее он заявил о смерти Бардина.

«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — написал он.

По словам Рогова, врачи продолжают бороться за жизнь коменданта, член ВГА попросил молиться «о выздоровлении р[аба] Б[ожия] Артемия».

Комендант Бердянска умер в больнице после покушения
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Покушение на Бардина произошло днем 5 сентября в центре Бердянска, у здания ВГА. Взрывное устройство сработало в автомобиле, где он находился, были повреждены еще три гражданских машины рядом.

В атаке запорожские власти обвинили «украинских диверсантов».

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Позднее Рогов сообщил о еще одном взрыве в городе, в районе Слободка, однако подробности случившегося не поступали.

За последние четыре месяца в Херсонской и Запорожской областях произошло как минимум девять (не считая этого) покушений на представителей пророссийских властей. В большинстве случаев использовались взрывные устройства.

Погибли по меньшей мере три чиновника — заместитель главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гур, глава запорожского поселка Михайловка Иван Сушко и заместитель председателя херсонской ВГА по сельскому хозяйству Алексей Ковалев.

В Харьковской области, меньшая часть которой находится под контролем России, но где также действует ВГА, погиб один из представителей новой власти — глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. Под его автомобиль заложили взрывное устройство.

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Теги
Лилия Пашкова
Бердянск покушение Запорожская область
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