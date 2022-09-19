Стремоусов заявил о попытках покушения на него
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что задержано уже несколько «специально обученных групп», которые пытались совершить покушение на него. Об этом он сообщил в интервью французским журналистам, опубликованном в его телеграм-канале.
«Они [в Киеве] посчитали, что я предатель и предал Украину», — сказал Стремоусов. Он утверждает, что его хотели убить «по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — рассказал представитель пророссийских властей региона.
Стремоусов сообщил о задержании «нескольких групп», которые хотели его «убить». «Это специально обученные группы. Согласно их показаниям, которые они давали после задержания, они пришли по личному указанию Зеленского уничтожить меня и [главу ВГА Херсонской области] Владимира Сальдо», — утверждает чиновник.
Он выразил уверенность, что Киев не сможет достичь целей и вернуть под свой контроль Херсонскую область.
В начале августа в телеграм-канале главы ВГА Владимира Сальдо от его имени было опубликовано сообщение о госпитализации. В нем говорилось, что тот чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связывалось с «осложнениями» после COVID-19. Позднее источник RT сообщил, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. Однако в Херсонской ВГА это сообщение опровергли. Его перевезли в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского. Стремоусов, объясняя состояние главы ВГА, сослался на его «тяжелейшее перенапряжение».
В то же время в конце августа Минобороны России утверждало, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».
Тогда же в телеграм-канале главы ВГА появилось сообщение, что он поправляется. В середине сентября чиновник впервые после болезни обратился к жителям региона. Он объяснил, что «какое-то время не выходил в эфир», поскольку находился «на попечении очень серьезных врачей».
19 сентября Стремоусов сообщил, что Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании. Тот «жив-здоров» и чувствует себя хорошо, отметил он.