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Стремоусов заявил о попытках покушения на него

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил о попытках покушения на него
Замглавы ВГА Херсонской области утверждает, что задержано уже несколько «специально обученных групп», которые пытались его убить по «указанию Зеленского»

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что задержано уже несколько «специально обученных групп», которые пытались совершить покушение на него. Об этом он сообщил в интервью французским журналистам, опубликованном в его телеграм-канале.

«Они [в Киеве] посчитали, что я предатель и предал Украину», — сказал Стремоусов. Он утверждает, что его хотели убить «по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского. «Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — рассказал представитель пророссийских властей региона.

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Стремоусов сообщил о задержании «нескольких групп», которые хотели его «убить». «Это специально обученные группы. Согласно их показаниям, которые они давали после задержания, они пришли по личному указанию Зеленского уничтожить меня и [главу ВГА Херсонской области] Владимира Сальдо», — утверждает чиновник.

Он выразил уверенность, что Киев не сможет достичь целей и вернуть под свой контроль Херсонскую область.

В начале августа в телеграм-канале главы ВГА Владимира Сальдо от его имени было опубликовано сообщение о госпитализации. В нем говорилось, что тот чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связывалось с «осложнениями» после COVID-19. Позднее источник RT сообщил, что Сальдо ввели в медикаментозную кому. Однако в Херсонской ВГА это сообщение опровергли. Его перевезли в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского. Стремоусов, объясняя состояние главы ВГА, сослался на его «тяжелейшее перенапряжение».

В то же время в конце августа Минобороны России утверждало, что получило «доказательства государственного терроризма киевского режима» и что ведется дополнительное расследование «отравления Сальдо боевыми отравляющими веществами».

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Тогда же в телеграм-канале главы ВГА появилось сообщение, что он поправляется. В середине сентября чиновник впервые после болезни обратился к жителям региона. Он объяснил, что «какое-то время не выходил в эфир», поскольку находился «на попечении очень серьезных врачей».

19 сентября Стремоусов сообщил, что Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании. Тот «жив-здоров» и чувствует себя хорошо, отметил он.

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Елена Чернышова
Херсонская область покушение
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