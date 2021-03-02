Кремль рассказал о попытке уточнить предложение Маска о Clubhouse
Кремль пытался связаться с американским предпринимателем Илоном Маском, который пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse, однако не получил ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Мы не получили никакого ответа», — сказал он.
Песков допустил, что произошло недоразумение.
14 февраля Маск в Twitter отметил официальный аккаунт Кремля и предложил провести встречу в соцсети Clubhouse. Предприниматель также написал на русском языке, что для него такой разговор «был бы честью».