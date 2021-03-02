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Кремль рассказал о попытке уточнить предложение Маска о Clubhouse

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремль пытался связаться с американским предпринимателем Илоном Маском, который пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в соцсети Clubhouse, однако не получил ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Мы не получили никакого ответа», — сказал он.

Песков допустил, что произошло недоразумение.

Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse
Общество
<p>Дмитрий Песков</p>

14 февраля Маск в Twitter отметил официальный аккаунт Кремля и предложил провести встречу в соцсети Clubhouse. Предприниматель также написал на русском языке, что для него такой разговор «был бы честью».

Песков назвал это предложение интересным, однако отметил, что необходимо понять, что предлагается. «Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», — напомнил он.

Clubhouse Дмитрий Песков Кремль Илон Маск Владимир Путин
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Илон Маск пригласил Кремль поговорить в Clubhouse
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Кремль назвал интересной идею Маска побеседовать с Путиным в Clubhouse
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