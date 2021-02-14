Илон Маск пригласил Кремль поговорить в Clubhouse

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в социальной сети Clubhouse. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт главы государства.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал Маск на русском языке.

Как следует из закрытых данных App Annie на 10 февраля, приложение Clubhouse скачали 7,7 тыс. пользователей из России и 5,3 млн пользователей в мире. Сообщалось, что росту аудитории соцсети могли способствовать выступления на ней известных людей, в том числе Илона Маска, основателя Facebook Марка Цукерберга, актеров Эштона Катчера и Пэрис Хилтон, музыканта Джареда Лето.



Clubhouse была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. Общение в этой соцсети происходят с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающему нужно получить приглашение от кого-то из существующих пользователей.