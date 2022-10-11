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Белый дом заявил, что Маск не представляет интересы США по Украине

Белый дом: Маск не является представителем США в своих предложениях по Украине
США отреагировали на сообщения о том, что Маск перед публикацией своего мирного плана по Украине мог поговорить с Путиным. Сам бизнесмен опроверг эту информацию, отметив, что общался с президентом лишь однажды и 1,5 года назад
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск не является представителем США в своих усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее журнал Vice сообщил, что Маск перед своими недавними постами в Twitter об Украине мог пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Очевидно, что в этих разговорах власти США он [Маск] не представляет», — заявил Кирби (его слова в Twitter приводит репортер DailyMail Роб Крилли).

В начале октября Маск опубликовал в Twitter серию постов, посвященных конфликту на Украине. В одном из них он предложил свой план мирного урегулирования. Как считает бизнесмен, боевые действия «с высокой вероятностью» завершатся тем, что Крым останется частью России, Украина — нейтральным государством, а на занятых российскими силами территориях пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН.

Как пишет Vice, до этого поста Маск лично поговорил с Путиным. Издание ссылается на закрытую рассылку американского политолога Иэна Бреммера, которую тот направил подписчикам своей консалтинговой компании Eurasia Group.

В этой рассылке Бреммер утверждает, что Маск сказал ему, что поговорил с Путиным и российский президент якобы заявил, что «готов к переговорам», но только если Крым останется российским, а Украина возьмет на себя постоянный нейтральный статус и признает российский суверенитет над четырьмя присоединенными территориями.

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По словам Маска, переданным Бреммером, президент России якобы сказал бизнесмену, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», даже ценой возможного ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.

Сам Маск сообщения о недавних переговорах с Путиным назвал ложью. «Это не правда. Я общался с Путиным лишь однажды и это было около 18 месяцев назад», — написал он в Twitter.

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Илон Маск Владимир Путин Украина Белый дом Джон Кирби Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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