Белый дом заявил, что Маск не представляет интересы США по Украине

Белый дом: Маск не является представителем США в своих предложениях по Украине

США отреагировали на сообщения о том, что Маск перед публикацией своего мирного плана по Украине мог поговорить с Путиным. Сам бизнесмен опроверг эту информацию, отметив, что общался с президентом лишь однажды и 1,5 года назад

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск не является представителем США в своих усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее журнал Vice сообщил, что Маск перед своими недавними постами в Twitter об Украине мог пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Очевидно, что в этих разговорах власти США он [Маск] не представляет», — заявил Кирби (его слова в Twitter приводит репортер DailyMail Роб Крилли).

В начале октября Маск опубликовал в Twitter серию постов, посвященных конфликту на Украине. В одном из них он предложил свой план мирного урегулирования. Как считает бизнесмен, боевые действия «с высокой вероятностью» завершатся тем, что Крым останется частью России, Украина — нейтральным государством, а на занятых российскими силами территориях пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН.

Как пишет Vice, до этого поста Маск лично поговорил с Путиным. Издание ссылается на закрытую рассылку американского политолога Иэна Бреммера, которую тот направил подписчикам своей консалтинговой компании Eurasia Group.

В этой рассылке Бреммер утверждает, что Маск сказал ему, что поговорил с Путиным и российский президент якобы заявил, что «готов к переговорам», но только если Крым останется российским, а Украина возьмет на себя постоянный нейтральный статус и признает российский суверенитет над четырьмя присоединенными территориями.

По словам Маска, переданным Бреммером, президент России якобы сказал бизнесмену, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», даже ценой возможного ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.

Сам Маск сообщения о недавних переговорах с Путиным назвал ложью. «Это не правда. Я общался с Путиным лишь однажды и это было около 18 месяцев назад», — написал он в Twitter.